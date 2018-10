Auto v protismere? Napáliť to do stromu je najhoršia voľba

Ak je vodič pripútaný, je lepšie sa s autom prevrátiť za krajnicou, ako sa čelne zraziť.

14. okt 2018 o 20:51 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Vodič ide v svojom jazdnom pruhu a zrazu sa oproti nemu vyrúti auto v protismere.

Odpoveď na otázku, čo má šofér urobiť, aby si zachránil život, je v týchto dňoch veľmi aktuálna. Za posledné dva týždne sa stali dva nebezpečné prípady jazdy v protismere a zomrel preto jeden človek.

Na Orave zabil 57-ročného vodiča fabie 42-ročný Poliak v Porsche Cayenne, ktorý sa naháňal so svojím rodákom na ferrari. Predbiehali kolónu cez plnú čiaru medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom a nestihli sa zaradiť do svojho jazdného pruhu.

Porsche sa s fabiou čelne zrazilo, obaja Poliaci skončili vo väzbe.

Vo štvrtok za opitý vodič z Bardejova jazdil v protismere po diaľnici D1. Zastavili ho až policajti a tiež mu hrozí väzenie.

Aj malá medzera môže pomôcť

"V 80 percentách prípadov v týchto kolíznych situáciách vodiči skamenejú. Nevedia, že sa s tým dá ešte veľa robiť," hovorí o aute v protismere novinár a automobilový pretekár Rastislav Chvála.

S ďalším novinárom, ktorý sa venuje motorizmu, Michalom Karpatom sa zhodujú, že ak sa objaví auto v protismere, treba hľadať akékoľvek voľné miesto, kde sa mu dá s vozidlom vyhnúť.

"Aj zdanlivo malé miesto môže byť dostatočné," vraví Chvála.

Platí to rovnako pre diaľnicu aj cestu prvej triedy, zhodujú sa obaja odborníci.

"Nič nie je horšie ako čelná zrážka," upozorňuje Karpat.

Najlepšie je podľa oboch strhnúť auto doprava na krajnicu a tak sa čo najviac vyhnúť čelnému nárazu.

Netreba sa podľa Chválu báť ani "šúchať" auto o zvodidlá, ak sú na kraji cesty.

Ako sa vyhnúť autu v protismere vyhýbať sa mu napravo smerom ku krajnici

ak je suchá vozovka naplno brzdiť, ak má auto ABS

nebáť sa ošúchať auto aj o zvodidlá

lepšie je aj riskovať, že sa auto prevráti mimo vozovky, ako čelný náraz

vyhnúť sa za každú cenu čelnej zrážke so stromom, aj za cenu bočného nárazu do protiidúceho auta.

Ak je vozovka bez nich je podľa Karpata lepšie ísť aj cez krajnicu a riskovať, že sa vodič s autom prevráti.

"Ak sa prevrátite a ste pripútaní, auto ma dostatočne bezpečnú konštrukciu, aby vám zachránilo život," vysvetľuje.

Vodič by sa podľa neho mal držať najmä vo svojom jazdnom pruhu, ale ak je v protismere bezpečne voľný priestor, v krajnom prípade treba využiť aj ten.

Brzdiť? Áno, aj

Väčšina vodičov, ktorí spozorujú auto v protismere, brzdí, čo je dobré, vraví Chvála. Na "plné brzdy" by mali podľa neho brzdiť najmä vodiči, ktorí majú systém ABS. Dnes je ním už vybavená väčšina áut.

Karpat nie je tak jednoznačne za brzdenie. Závisí podľa neho od stavu vozovky. Napríklad pri poľadovici neodporúča brzdiť. Dôležitá je tiež aktuálna situácia na ceste.

"Môžu nastať aj situácie, keď sa pridaním plynu ešte viete vyhnúť nejakou myšičkou čelnému nárazu," vysvetľuje.

Strom a stĺp sú najhoršie voľby

Úplne najhoršou voľbou, ako sa vyhnúť autu v protismere, je napáliť to do stromu alebo stĺpa pri ceste, hovoria Chvála s Karpatom. Je to podľa nich horšie ako náraz s autom v protismere.

Strom či stĺp sa pri náraze s autom stretávajú na malom priestore, do ktorého sa sústredí všetka energia.

Najmä cesty prvej triedy neraz lemujú stromoradia. Ak si vodič musí vybrať medzi nárazom do protiidúceho auta a stromu, Chvála by sa snažil vmestiť autom medzi nich.

Ak sa nedá, radšej by riskoval bočný náraz s protiidúcim autom, ako čelný so stromom.