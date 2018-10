Bugár: Postoj vlády k zahraničnej politike? Iný názor jednotlivcov je bežný

Máme schválené dokumenty, podľa ktorých sa vláda na Slovensku riad, hovorí Bugár.

14. okt 2018 o 14:04 SITA

BRATISLAVA. Postoj v zahraničnej politike súčasnej vládnej koalície je nemenný a jednotný. Povedal to v relácii televízie TA3 V politike predseda strany Most-Híd Béla Bugár.

Podľa jeho slov sú vládou schválené strategické dokumenty, ktoré jasne určujú zahranično-politické smerovanie Slovenska. Bugár zároveň uviedol, že nikto z koaličných partnerov zatiaľ z týchto dokumentov nevybočuje.

Ako doplnil, aj ekonomické sankcie voči Ruskej federácii zo strany Európskej únie majú opodstatnenie. Bezpečnostná stratégia a tiež obranná stratégia však doteraz neboli schválené Národnou radou SR.

„Máme schválené dokumenty, podľa ktorých sa vláda na Slovensku riadi. Nikto z týchto plánov a stanov z koaličných partnerov nevybočuje. To, že majú jednotlivci iný názor na tieto témy, je úplne bežná vec, členovia koalície majú predsa právo na odlišné pohľady. Už sme na túto tému reagovali tým, že nie je dobré vyhlasovať, že sankcie by mali byť zrušené, ani hovoriť o tom, že pán Volodin príde k nám. No nepríde, kým nepominú dôvody, ktoré viedli k týmto opatreniam,“ uviedol Bugár.

Podľa jeho názoru by malo Slovensko ráznejšie prikročiť aj k téme otravy bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa vo Veľkej Británii. „Už sú nové závažné informácie o tom, ako bol tento útok vykonaný. Myslím si, že by sme mali zakročiť a niektorých ruských diplomatov poslať domov. Sú to naozaj vážne informácie a aj dokázané,“ uzavrel Bugár.