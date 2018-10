Utečenec z Iraku: Nie som chudák závislý od podpory Slovákov

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

15. okt 2018 o 10:28 Ján Pallo

1. Aké to je byť chrobákom? Preneste sa do Kafkovho príbehu. Being a giant insect for a while

2. Unikátny ostrov pri Komárne bol dlho v ohrození. Takto sa prebúdza späť k životu: Four-legged mowers return Veľkolélsky Island to life

3. Vie ktorú slovenskú čokoládu ponúkajú kórejské aerolinky na palube svojich lietadiel? Slovak chocolate a hit with Korean airlines

4. Pracoval ako inžinier Rotterdame,, ale aj tak sa vrátil domov: Slovensko má potenciál ísť dopredu. Slovak engineer learned the most from challenges abroad

5. Súd zverejnil materiály týkajúce sa vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Priniesli viaceré zaujímavé skutočnosti: Those accused in Kuciak’s murder wanted more money

6. Politici diskutujú o zmenách pravidiel pri výbere ústavných sudcov. Toto by ste o plánovaných zmenách mali vedieť: What you need to know about the Constitutional Court changes?

7. Cudzinecká polícia sa presťahovala, nočné čakanie aj tak pokračuje. Brace yourselves for longer queues at the Foreigners Police

8. Kam sa vybrať v Bratislave? V meste bude módna prehliadka aj Kim Wilde: Top 10 events in Bratislava

9. Elektrotechnická škola nie je pre dievča, hovorili mi rodičia. Učiteľka Slovenska dnes učí informatiku: Awarded teacher: We should not let our modesty hinder good ideas

10. Utečenec z Iraku: Nie som chudák závislý od podpory Slovákov. Foreigners in Slovakia: We did not feel welcomed at first

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.