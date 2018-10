Via Iuris vyzýva politikov na dohodu o voľbe ústavných sudcov

Vládne návrhy bez zavedenia priebežnej obmeny sudcov, nemusia zbezpečiť nezávislosť ústavného súdu.

15. okt 2018 o 12:33 TASR

BRATISLAVA. Vládne a opozičné strany majú poslednú šancu dohodnúť sa na zásadnom zlepšení voľby ústavných sudcov. Tvrdia to zástupcovia organizácie Via Iuris.

V súčasnej situácii je podľa nich jediným realistickým a kľúčovým zlepšením zavedenie priebežnej voľby a obmeny ústavných sudcov. V pondelok budú o návrhoch na voľbu ústavných sudcov rokovať opozičné strany.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Dohoda na priebežnej voľbe, keď by parlament volil tretinu sudcov každé štyri roky, by podľa právnika Petra Wilflinga z Via Iuris bola možná, ak by koaličné aj opozičné strany urobili kompromis.

"Od vládnej koalície si to vyžaduje, aby sa vzdala ambície ovládnuť ústavný súd na celých 12 rokov, a od opozície si to vyžaduje, aby akceptovala, že v nadchádzajúcej voľbe bude môcť táto vládna koalícia zvoliť väčšinu ústavného súdu a sudcovia sa začnú obmieňať až za štyri roky," uviedol.

"Vládou navrhované zmeny, bez zavedenia priebežnej obmeny sudcov, nemusia v existujúcich politických pomeroch zabezpečiť nezávislosť ústavného súdu," uviedla Kristína Babiaková z Via Iuris.

Babiaková doplnila, že ak sa priebežná obmena nezakotví, vládna väčšina bude vždy môcť politicky ovládnuť ústavný súd na celých 12 rokov a pri ďalšej voľbe ústavných sudcov v roku 2031 bude jeden parlament a jedna vládna väčšina voliť až 12 z celkového počtu 13 ústavných sudcov.

Prečítajte si tiež: Strana SaS zvolala stretnutie opozície k téme voľby ústavných sudcov

Babiaková aj Wilfling sú spoluautormi návrhu 38 právnikov na komplexnú zmenu voľby ústavných sudcov.

V pondelok zaslali politickým stranám a poslancom konkrétne legislatívne návrhy na zavedenie priebežnej obmeny, spracované v paragrafovom znení, ktoré riešia aj všetky výhrady ministra spravodlivosti.

V pondelok budú opozičné strany rokovať o vládnom návrhu na zmenu Ústavy SR, ktorou sa mení voľba ústavných sudcov. V ďalších dňoch bude rokovať aj vládna koalícia a vo štvrtok (18.10.) bude o zmene ústavy rokovať parlament.