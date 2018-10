Dobré ráno: Dohoda je, nie je, je, nie je. Chaos? Takto vyzerá brexit

Ako vyzerá rokovanie o vystúpení Británie z Európskej únie.

15. okt 2018 o 23:43 Peter Tkačenko, Matúš Krčmárik

Vypočujte si podcast

Pre pozorovateľov nekonečného príbehu s názvom Brexit bola nedeľa veľmi výživným dňom.

Najprv sme sa dozvedeli, že v Bruseli prebieha nečakaný brexitový samit, potom server Politico vydal správu, že sa podarilo dosiahnuť dohodu, ktorú vzápätí dementovala agentúra Reuters a v pondelok to zaklincovala britská koaličná demokratická unionistická strana tvrdením, že odchod bez dohody je zrejme nevyhnutný.

Čo sa to vlastne stalo, v akom stave je Brexit a prežije ho Theresa Mayová v zdraví?

Peter Tkačenko sa rozpráva s Matúšom Krčmárikom.

Krátky prehľad správ

Predseda SNS a Národnej rady Andrej Danko pripúšťa, že by sa vzdal postu predsedu parlamentu, aby sa mohol viac venovať straníckej agende pred voľbami v roku 2020. Danko to uviedol v rozhovore pre portál pluska.sk, v ktorom okrem iného spomenul aj meno svojho možného nástupcu. Tým by mohol byť súčasný predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák. Danko chce podľa vlastných slov navštíviť regióny Slovenska a dosiahnuť pre svoju stranu historický úspech v parlamentných voľbách.

61 percent ľudí si myslí, že starostovia a miestni poslanci pri rozhodovaní presadzujú v nejakej miere svoj súkromný záujem. Ukázal to septembrový prieskum Focusu pre Transparency International Slovensko. Rovnaký prieskum zrealizovali aj pred 15 rokmi. Reputácia komunálnych politikov odvtedy poklesla. V júli 2003 totiž videlo za ich prácou presadzovanie súkromného záujmu 56 percent ľudí.

Súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union zvýšili počet poistencov na úkor štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Spolu k nim prestúpilo viac ako 128-tidíc poistencov. Do Dôvery sa prepoistilo vyše 76-tisíc ľudí, do Unionu si podalo prihlášku podalo viac ako 52-tisíc poistencov iných zdravotných poisťovní.

Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku sa zaviazali, že postupne znížia obsah pridaných cukrov v nápojoch o ďalších 10 percent do roku 2020. Tento ich dobrovoľný záväzok má prispieť k celoeurópskemu záväzku výrobcov na zníženie prijatých kalórií z nápojov do roku 2020. Toto zníženie je nasleduje po predchádzajúcom, keď sa od roku 2000 podarilo znížiť priemerný obsah kalórií na 100 mililitrov nápoja o 12 percent.

V Bavorsku sa cez víkend odohralo volebné zemetrasenie. Voľby síce opäť vyhrala CSU, ale výsledok pod 40 percent je najhorší od roku 1950. Veľký úspech zaznamenali Zelení, ktorí získali vyše 17 percent hlasov. Naopak, ďalší debakel utŕžila SPD, ktorá získala menej ako desať percent hlasov. So ziskom nad desať percent sa do bavorského parlamentu prvýkrát dostala aj protiimigračná AfD.

