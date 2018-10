Verejnosť podľa Rašiho zabúda na výhody, ktoré ponúka členstvo v Únii

Raši otvoril Národný konvent na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

15. okt 2018 o 15:13 SITA

BRATISLAVA. Výhody, ktoré môžeme vďaka členstvu v Európskej únii (EÚ) užívať, vyzdvihol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, ktorý na pôde Univerzity Mateja Bela v pondelok otvoril Národný konvent o EÚ.

Zároveň apeloval na študentov, aby svoje právo voliť zástupcov do Európskeho parlamentu využili. Agentúru SITA o tom informovali z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Otvoril Národný konvent o EÚ

Cieľom Národného konventu v Banskej Bystrici je vytvorenie diskusie medzi študentmi, zástupcami akademickej obce a mimovládnymi organizáciami o aktuálnych témach EÚ s osobitným dôrazom na miesto Slovenska v jej ďalšom smerovaní.

Podujatie odštartoval príhovorom vicepremiér Richard Raši, podľa ktorého stojí Slovensko pred viacerými celospoločenskými problémami.

Tie dokáže zvládnuť len ako súčasť EÚ.

"Sme svedkami klimatických zmien, na ktoré musíme reagovať. Musíme myslieť na kybernetickú bezpečnosť, udržateľný rozvoj, ale i na boj proti šíreniu dezinformácií. Vyrovnať sa s týmito výzvami dokážu Európania len spoločne,“ uviedol Raši.

Pripomenul účasť na voľbách

Podľa podpredsedu vlády by sme si mali pripomínať výhody, ktoré nám EÚ poskytuje a majú priamy dopad na náš každodenný život.

"Od rána, keď sa zobudíme, až do večera, keď zaspávame, sa stretávame s výhodami, ktoré nám členstvo v EÚ ponúka. Ráno využívame mestskú hromadnú dopravu, ktorá bola financovaná z EÚ, jazdíme po cestách financovaných zo zdrojov EÚ, naše deti chodia do škôl zrekonštruovaných vďaka európskym fondom a používajú interaktívne tabule, ktoré sú tu tiež vďaka vybaveniu z EÚ fondov. Na nič z toho netreba zabúdať,“ povedal Richard Raši.



Vicepremiér pripomenul prítomným študentom, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu a zaujímali sa o EÚ, vďaka ktorej môžu študovať i pracovať v zahraničí či zúčastňovať sa na medzinárodných vedeckých projektoch.

V posledných voľbách volilo len šesť percent mladých ľudí a dokonca len tri percentá vysokoškolských študentov.

"Podujatia, ako je Národný konvent, kde sa diskutuje o EÚ, považujem za mimoriadne dôležité a verím, že aj vďaka nim nebudeme z hľadiska účasti na voľbách do europarlamentu na chvoste,“ uzavrel podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.