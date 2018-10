Bývalý redaktor mečiarovskej STV: Bol som ľahkovážny. Neveril som, že takým správam môžu ľudia veriť

V dokumentárnom filme Taká malá propaganda z roku 2001 ste ako prvý a jediný z bývalých zamestnancov verejne prehovorili o tom, ako STV v čase mečiarizmu ohýbala pravdu tak, aby vyznela v prospech HZDS. Sám ste sa pritom na príprave takéhoto spravodajstva podieľali. Aké reakcie prišli po odvysielaní filmu?

„Z môjho okolia prichádzali väčšinou pozitívne reakcie. Ľudia oceňovali odvahu verejne o tom prehovoriť. Na internete a na youtube boli reakcie rôzne. Od označovania ma za nácka cez vyhrážky, že treba zlikvidovať celú moju rodinu, až po pozitívne komentáre. Režisér dokumentu Marek Kuboš mi hovoril, že niekto dokument dokonca nazval Evanjelium podľa Jozefa."

Jozef Brezovský Bývalý redaktor STV vystúpil v dokumentárnom filme Taká malá propaganda režiséra Mareka Kuboša. Opísal v ňom, ako pred voľbami 1998 účelovo pripravovali príspevky v spravodajstve STV, aby vyznievali v prospech vtedajšieho premiéra Vladimíra Mečiara z HZDS. Po zmene vlády ho z televízie prepustili. Zostal pôsobiť v médiách. Dnes pripravuje odborný dvojmesačník Systémy logistiky. Žije v Bratislave.

Prečo ste rozhodli verejne poukázať na to, ako vznikali príspevky v spravodajstve?

„Marek ma oslovil s tým, či neurobíme dokument o televízii. Nevidel som dôvod verejne nepovedať o manipulácii v spravodajstve, lebo k nemu naozaj dochádzalo. On sa ma pýtal, ja som odpovedal, a až po pozretí hotového materiálu som si uvedomil, ako to vyznieva. Marek sa vtedy aj zľakol a myslel si, že nebudem súhlasiť so zverejnením. Dnes sa ukazuje, že ide o nadčasový dokument a téma je stále aktuálna. Niektoré vyjadrenia som však mohol formulovať trochu inak, lebo v očiach mnohých som vyznieval ako egocentrické hovädo."

Napríklad ktoré?

„Že ľudia sú teľce. Dnes by som to povedal jemnejšie. Chcel som tým povedať, že ľudia sa dajú ľahko ovplyvniť. To platí stále, dnes je to možno ešte horšie."

video //www.youtube.com/embed/a9lvJSYSgFQ

Arogantne ste vyzneli aj v závere dokumentu, keď ste povedali, že vaša inteligencia hraničí s genialitou a pokorný človek si nemôže sám seba vážiť. Formulovali by ste to dnes rovnako?

„Nie. Treba si uvedomiť, že to bolo pred dvadsiatimi rokmi a bol som mladší a hlúpejší. Odvtedy som sa pokore trošku naučil. Aj keď Karel Kryl povedal, že pokorný človek je ako baran, ktorého vedú na porážku. Človek by sa však mal vedieť skloniť pred múdrejšími ľuďmi. Ja som mal odjakživa problém s autoritami. Robím si veci po svojom, niekedy možno aj zle a až neskôr dám za pravdu tomu druhému. Neviem, či je to vekom, alebo skúsenosťami, ale dnes už dokážem počúvať ľudí."

Ako ste sa vlastne dostali k novinárčine?

„Úplnou náhodou. Na vysokej škole som študoval sociológiu, ale v roku 1993 ma vyhodili. Nemohol som len tak prísť domov a povedať rodičom, aby ma živili.