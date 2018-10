Smer rokuje o skoršom odchode žien do dôchodku s opozíciou

Erik Tomáš verí, že kým príde návrh na prerokovanie, strany sa dohodnú.

16. okt 2018 o 10:48 TASR

BRATISLAVA. Parlamentný sociálny výbor o návrhu ústavného zastropovania dôchodkového veku v utorok nerokoval, nebol totiž uznášaniaschopný.

Na rokovanie sa nedostavili opoziční poslanci a ani dvaja poslanci koaličného Smeru.

Predseda Smeru Robert Fico pritom ešte v piatok (12.10.) avizoval, že bude predložený pozmeňujúci návrh, ktorý má umožniť ženám odchod do dôchodku skôr za výchovu detí.

Rokovanie s opozíciou

"Nie je to také dôležité, lebo finálne sa rozhoduje v pléne. Stále sa rokuje a diskutuje s opozičnými stranami," priblížil pre TASR poslanec Erik Tomáš.

Fico koncom minulého týždňa avizoval, že do Ústavy SR by sa v prípade žien mala dostať formulácia, že "štát podporuje rodinu a rodičovstvo primeraným znížením maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe", pričom podrobnosti má stanoviť zákon.

Táto všeobecná formulácia však podľa Tomáša už "pravdepodobne nie je v hre".

"Hnutie Sme rodina a OĽaNO všeobecnú formuláciu v Ústave SR k ženám starajúcim sa o dieťa odmietli. Mám pocit, že všetci - Smer, SNS, aj dve hnutia chceme to isté, úľavy alebo zníženie dôchodkového veku pre ženy, alebo pre rodiča, starajúceho sa o dieťa. Stále mám nádej, že ak chceme všetci to isté, tak by sme mali dospieť k dohode," myslí si Tomáš.

Preto pevne verí, že kým príde tento návrh ústavného zákona v pléne na rad na prerokovanie, strany sa dohodnú.

"Určitým optimizmom nás napĺňa 93 hlasov z prvého čítania, ale všetko je v rukách poslancov," doplnil Tomáš.

V prípade diskusie s opozíciou tak strana Smer bude musieť pri zvýhodnení žien, resp. rodiča starajúceho sa o dieťa, hľadať pravdepodobne iné riešenie, aby boli pravidlá skoršieho odchodu do dôchodku konkrétnejšie.

Zastropovanie dôchodku aj minimálna mzda

Predseda Smeru však minulý týždeň tiež zopakoval, že ak zmena ústavy neprejde, jeho strana podporí iniciatívu odborárov, ktorí zbierajú podpisy na vyhlásenie referenda na zastropovanie dôchodkového veku.

Poslanci Smeru navrhujú dať do ústavy formuláciu, že "vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov.

Za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu každý, kto vychoval dieťa, má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe".

Okrem zastropovania veku odchodu do dôchodku má byť Ústavou SR garantované aj ustanovenie o minimálnej mzde.

Poslanci navrhujú zakotviť ústavnú garanciu zamestnanca na odmenu, ktorá nebude nižšia ako minimálna mzda.

"Ide o základný nástroj zabezpečenia, aby zamestnanec mal garantovanú najnižšiu úroveň odmeny za vykonanú prácu v súvislosti s jeho právom na odmenu, ktorá mu zabezpečí dôstojnú životnú úroveň," zdôvodňujú poslanci Smeru.

Podrobnosti o spôsobe úpravy minimálnej mzdy a kritériách, na základe ktorých má dôjsť k úprave minimálnej mzdy, ustanoví zákon.