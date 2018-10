Danko otvoril schôdzu, poslanci väčšinu hlasovaní v tomto týždni zrušili

Otvorená je aj otázka zastropovania veku odchodu do dôchodku v ústave.

16. okt 2018 o 13:50 (aktualizované 16. okt 2018 o 14:40) TASR

BRATISLAVA. Začala sa predposledná riadne plánovaná tohtoročná schôdza Národnej rady SR. Rokovanie 35. schôdze otvoril predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).

Národná rada SR si väčšinu hlasovaní na tento týždeň však zrušila. O zákonoch bude rozhodovať iba v utorok podvečer a v stredu (17. 10.) dopoludnia.

Remišová so zmenami nesúhlasí

Hlasovania v ostatných dňoch, 18. októbra a 19. októbra, a tiež v pondelok 22. októbra si parlamentná väčšina zrušila. Plénum má podľa rokovacieho poriadku hlasovať dvakrát za deň, o 11.00 h a o 19.00 h. V piatok len o 11.00 h, keďže tento deň býva zvyčajne kratší.

Snemovňa rovnako v úvode schôdze rozhodla, že bude rokovať aj v pondelok, hoci pondelky nebývali zvyčajne rokovacími dňami.

Plénum odsúhlasilo aj to, že rokovanie v týždni, keď budú dva štátne sviatky, nebude. Rokovacie dni budú podľa rozhodnutia pléna predĺžené o hodinu, teda neskončia sa o 19.00 h, ale o 20.00 h, okrem piatka, keď poslanci dorokujú o 14.00 h. O polovicu si skrátili dvojhodinovú obedňajšiu prestávku.

Opozícia považuje takúto neštandardnú úpravu priebehu schôdze za umelé skracovanie schôdze.

Šéfka klubu OĽaNO Veronika Remišová žiadala, aby snemovňa takýmto spôsobom nepostupovala a aby rokovala podľa riadnych pravidiel rokovacieho poriadku. Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) zmeny obhajoval tým, že si ich vyžiadali aj zahraničné cesty poslancov.

Ústavné novely

Majú rozhodovať o ústavnom zastropovaní dôchodkového veku aj o nových pravidlách výberu ústavných sudcov. Na zmeny v ústave je potrebná ústavná väčšina, teda 90 hlasov. Aby návrhy prešli, musí sa teda koalícia spojiť s opozíciou.

Zmena kreovania Ústavného súdu SR by mala prísť na rad vo štvrtok (18. 10.). Pôvodný návrh by sa mal ešte upraviť. Napríklad minimálny vek kandidátov na ústavných sudcov by mal zostať na súčasných 40 rokoch. Pôvodný návrh počítal so zvýšením na 45 rokov.

Smer zatiaľ neuspel s avizovanou zmenou, aby kandidát, ktorý získa v pléne 90 hlasov, sa stal automaticky sudcom a prezident SR by do toho nezasahoval. Predložiť ju ešte môže v pléne.

Zmeny pravidiel výberu ústavných sudcov prichádzajú preto, že vo februári sa končí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov.

Otvorená je aj otázka zastropovania veku odchodu do dôchodku v ústave. S návrhom prišli poslanci Smeru na čele s expremiérom Robertom Ficom. Ak by prešiel, do dôchodku by sa odchádzalo vo veku 64 rokov.

Smer mieni návrh ešte upraviť, a to tak, aby ženy, ktoré riadne vychovali deti, odchádzali do dôchodku skôr. Fico nedávno vyhlásil, že ak návrh snemovňa neschváli, Smer podporí iniciatívu odborárov, ktorí zbierajú podpisy na vyhlásenie referenda na zastropovanie dôchodkového veku.

Plénum má rozhodnúť aj o koaličnej novele Trestného poriadku, podľa ktorej by orgány činné v trestnom konaní a súdy nemuseli vybavovať anonymné podania a podania, ktoré sú označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými údajmi o totožnosti odosielateľa.

Týkať sa to má aj anonymných trestných oznámení. Otvorený je aj návrh na zvýšenie platu starostov a primátorov a tiež zákon o politických stranách. Ním chce koalícia zaviesť limity na počet členov politických strán a upraviť fungovanie strán všeobecne.

Nový policajný prezident

Na rad prídu aj zmeny v zákone o Policajnom zbore. Právna norma, ktorá je v prvom čítaní, prináša nové pravidlá výberu policajného prezidenta. Pôvodný návrh ministerstva vnútra počítal so sedemročným funkčným obdobím policajného šéfa, napokon má ísť o štyri roky a možnosť opätovného vymenovania.

Nové pravidlá výberu prezidenta PZ počítajú s tým, že ho bude naďalej vymenúvať minister vnútra. Urobiť tak však bude môcť až na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru. Zmeny sa majú dotknúť aj policajnej inšpekcie, vzniknúť má Úrad inšpekčnej služby.

Osobitný odvod

Poslanci vládnej SNS zase pripravili návrh nového zákona, ktorým sa má zaviesť odvod pre obchodné reťazce vo výške 2,5 percenta z čistého obratu. Má sa týkať tých obchodných reťazcov, ktoré majú prevádzky aspoň v dvoch okresoch a tieto prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity.

Z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi by muselo pochádzať minimálne desať percent ich obratu.

Obchodný reťazec by odvod nemusel platiť, ak jeho výška za tri mesiace nepresiahne sumu 5000 eur. Proti návrhu sa postavil Klub 500, ktorý ho žiada stiahnuť.

Schôdza bude mať neštandardný priebeh. Poslanci si opäť skrátia dvojhodinové obedňajšie prestávky o polovicu, zasadať budú aj v pondelok, ktorý je tradične voľným dňom, a okrem piatka sa bude rokovať až do 20. namiesto do 19. hodiny. V niektoré dni nebudú hlasovať.