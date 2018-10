Informácie novinárov z vyšetrovania vraždy Kuciaka pochádzajú z polície, tvrdí SaS

Baránik hovorí, že prokuratúra kritizuje médiá neprávom.

16. okt 2018 o 15:29 SITA

BRATISLAVA. Predstavitelia opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) sa domnievajú, že informácie novinárov o vyšetrovaní dvojnásobnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej pochádzajú priamo z prostredia polície.

Poslanci SaS to uvádzajú v stanovisku strany, ktoré agentúre SITA poskytla ich hovorkyňa Katarína Svrčeková.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Baránik: Dá sa to chápať ako tlak na sudcov

V ňom sa okrem iného uvádza, že o to, aby sa informácie nedostávali na verejnosť, sa má postarať Generálna prokuratúra SR.

Novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždil páchateľ ešte vo februári tohto roka. V súvislosti s prípadom zatiaľ polícia obvinila štyroch ľudí, ktorí sú momentálne stíhaní väzobne.



"Sú to v prvom rade orgány činné v trestnom konaní, ktoré posúvajú informácie médiám, vďaka čomu si verejnosť bez ohľadu na dôkazovú situáciu a ešte pred samotným súdnym procesom spája konkrétnych ľudí so spáchaním týchto trestných činov. Dá sa to chápať ako tlak na sudcov, ktorí v tomto prípade rozhodovali a budú ešte rozhodovať,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Alojz Baránik (SaS).

"Na druhej strane je predmetný záujem médií v tejto veci odrazom pochopiteľných obáv verejnosti o to, či naozaj bude trestná činnosť spájaná s vládnou garnitúrou riadne vyšetrená políciou a prokuratúrou, ktorú tá istá garnitúra ovláda," povedal Baránik.

"Je preto falošné z pohľadu vedenia Generálnej prokuratúry SR, keď sa oprávnený záujem verejnosti na riadnom vyšetrení dvojnásobnej vraždy spájanej s vládnou garnitúrou znevažuje, ale vynášanie informácií z trestných spisov pre politické potreby vládnej garnitúry zostáva nepotrestané," dodal.

Zverejňovanie informácií o konaní

Ako doplnil jeho kolega Ľubomír Galko (SaS), „generálna prokuratúra by sa mala v prvom rade postarať o to, aby sa z vyšetrovacieho tímu nedostávali na verejnosť také informácie, ktoré môžu sťažiť dokazovanie a oprieť obhajobu obžalovaných o neustále porušovanie ich prezumpcie neviny, ku ktorému opakovane dochádza".



Generálna prokuratúra ešte v pondelok 15. októbra vydala stanovisko, v ktorom uviedla, že rešpektuje a akceptuje záujem médií o vyšetrovanie aj o odhalenie a potrestanie páchateľov a objednávateľov vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Podľa stanoviska sa však absolútne nestotožňuje so spôsobom, akým sa v poslednom čase zverejňovali informácie o prebiehajúcom konaní.