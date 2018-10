Na účasť v komunálnych voľbách netreba dostať oznámenie, upozorňuje ministerstvo

V utorok uplynula obciam lehota na doručenie oznámení o čase a mieste konania volieb

17. okt 2018 o 13:17 SITA

BRATISLAVA. Voliči, ktorí si nenašli v poštovej schránke oznámenie o konaní novembrových obecných volieb, sa nemusia znepokojovať.

Neznamená to, že by nemohli voliť. Na to, aby mali právo 10. novembra voliť svojich zástupcov vo vedení obcí a miest či mestských častí im stačí občiansky preukaz, ktorý je dokladom, že v danej obci majú trvalý pobyt. Cudzinci potrebujú doklad o pobyte.

Voliči musia mať aspoň 18 rokov.

Komunálne voľby mali oznámiť do utorka

Ako pre agentúru SITA povedala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová, volič si môže dôvod nedoručenia oznámenia overiť na svojom obecnom úrade, kde ho v prípade, že nie je zapísaný do zoznamu voličov doň dopíšu.

Príčinou nedoručenia oznámenia o konaní volieb môže byť aj pošta. V utorok 16. októbra uplynula obciam lehota na to, aby doručili voličom oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí.

Vyplýva im to z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb a aj zo zákona.

Obec v oznámení tiež upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti a uvedie stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka.

V obciach, kde žijú národnostné menšiny, distribuujú oznámenia o komunálnych voľbách aj v jazykoch menšín, a to v maďarskom, rusínskom, ukrajinskom, nemeckom a rómskom jazyku.

Komunálne voľby 2018

Obecné voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra od 07:00 do 22:00. Približne 4,4 milióna obyvateľov Slovenska si v nich vyberie predstaviteľov 2 926 obcí, miest a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestských častí na najbližšie štyri roky.

Keďže súčasných mestských a obecných zástupcov sme naposledy riadne volili v sobotu 15. novembra 2014, uplynie im štvorročné volebné obdobie 15. novembra tohto roka.

Starostov obcí, primátorov miest a poslancov obecných, mestských a v prípade Bratislavy a Košíc aj miestnych zastupiteľstiev môžu v obecných voľbách na najbližšie štyri roky voliť všetci, čo v mestách a obciach majú trvalý pobyt, občania SR aj cudzinci, ak majú aspoň 18 rokov.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Pri obecných voľbách sa dá voliť iba v mieste trvalého bydliska.

Neexistuje tu voličský preukaz, keďže v každom meste a obci si voliči vyberajú z iných kandidátov. Voliť sa dá na základe občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Podľa Chmelovej sú prípravy na novembrové obecné voľby hladké a bez problémov.

Všetci kandidáti sú už zaregistrovaní a obce a mestá ich zoznamy zverejnili na svojich webstránkach alebo na úradných tabuliach. V súčasnosti sa tlačia hlasovacie lístky a ďalšie volebné tlačoviny.

Novembrové komunálne voľby budú prvé, ktoré sa riadia novou volebnou legislatívou. O voľbách na webstránke http://www.minv.sk/?volby-oso2018 podrobne informuje Ministerstvo vnútra SR.