Danko podľa Gajdoša nerokoval so zástupcami Ruska, iba s nimi večeral

Pracovné stretnutie sa podľa ministerstva obrany uskutočnilo vďaka Dankovým kontaktom.

17. okt 2018 o 14:06 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany odmieta, že by sa predseda Národnej rady SR Andrej Danko zúčastnil na pracovnom stretnutí so zástupcami Ruskej federácie, na ktorom boli témou aj opravy ruských vrtuľníkov. Stretnutie sa uskutočnilo v pondelok 15. októbra.

Podľa stanoviska ministerstva, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa rezortu Danka Capáková, sa Danko zúčastnil iba na pracovnej večeri, bez predstaviteľov rezortu.

Keďže išlo o pracovné rokovanie, ministerstvo obrany o ňom neinformovalo.

"Vzhľadom na to, že stretnutie malo charakter pracovného rokovania, neinformovali sme o ňom vopred. Zároveň však odmietame medializované tvrdenia, že na stretnutí delegácie ministerstva obrany a zástupcov Ruskej federácie sa zúčastnil aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Predseda parlamentu na stretnutí nebol. Zúčastnil sa až na pracovnej večeri so zástupcami Ruskej federácie, a to už bez delegácie ministerstva obrany," uvádza sa v stanovisku rezortu obrany.

Na stretnutí boli hlavnou témou opravy ruských vrtuľníkov Mi-17, ktoré v súčasnosti rezort stále využíva.

"Na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo vďaka kontaktom predsedu Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany Andreja Danka, sa zúčastnili aj zástupcovia Leteckých opravovní Trenčín na čele s generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Martinom Dušaničom. Hlavnou témou bolo riešenie generálnych opráv vrtuľníkov Mi-17 pre agentúru NSPA, ktorú realizujú štátne letecké opravovne, a nedávno medializovaný problém o príslušných certifikátoch," uviedol rezort obrany.

Podľa medializovaných informácií sa mal Andrej Danko zúčastniť aj na pondelkovom pracovnom stretnutí s predstaviteľmi Ruskej federácie.