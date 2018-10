Misiu NATO v Iraku by malo posilniť do 42 slovenských vojakov

Slováci pomôžu s výcvikom irackých bezpečnostných zložiek.

17. okt 2018 o 15:37 TASR

BRATISLAVA. Do Iraku v rámci nebojovej misie NATO, ako aj v rámci spolupráce s ozbrojenými silami USA a Talianska, by malo byť vyslaných do 42 slovenských príslušníkov Ozbrojených síl (OS).

Malo by ísť o vojakov a vojenských policajtov. Bezpečnostná rada a vláda s ich vyslaním počas stredajšieho rokovania súhlasili.

V tomto počte sú zahrnutí aj príslušníci Vojenskej polície, ktorí sa budú na území Irackej republiky podieľať na zabezpečovaní výcviku policajných zložiek irackých obranných a bezpečnostných síl na základe vzájomnej spolupráce s Talianskou republikou.

Na území Iraku sa realizuje výcvik pod vedením Talianska. Zároveň sú v ňom zahrnutí príslušníci Ozbrojených síl, ktorí budú na území Iraku plniť úlohy podpory irackých obranných a bezpečnostných síl v rámci spolupráce so Spojenými štátmi americkými.

"Slovensko tak opäť vyšle signál, že je pripravené pomáhať všade tam, kde je to potrebné. Záleží nám na eliminácii bezpečnostných hrozieb zo všetkých smerov, a to vrátane boja proti terorizmu," povedal minister obrany Peter Gajdoš (SNS).

Ako ďalej zdôraznil, slovenskí vojaci budú v Iraku pôsobiť najmä vo výcvikovej misii, nie bojovej.

V rámci schváleného mandátu vyšle Slovensko do Iraku ešte tento rok desať profesionálnych vojakov a dvoch vojenských policajtov, a následne v roku 2019 by mali ísť do tejto ázijskej krajiny ďalší príslušníci ozbrojených síl a Vojenskej polície. Návrh na vyslanie musí ešte schváliť Národná rada.