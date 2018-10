Zsuzsová bola aj pri zvláštnej podpisovej akcii, ktorá mohla pomôcť Kočnerovi vstúpiť do politiky

Vstup do politiky ohlásil kontroverzný podnikateľ vlani v lete. O mesiac neskôr začal jeho kamarát Tóth zbierať podpisy pre svoju stranu.

21. okt 2018 o 19:44 Peter Kováč

BRATISLAVA. Vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka nie je jediný prípad, ktorý spája Alenu Zsuzsovú a Mariana Kočnera. Zvláštne okolnosti pri pokuse o založenie strany Cieľ môžu tiež vykresľovať spôsob, ako spolupracovali ľudia zoskupení okolo podnikateľa z mafiánskych zoznamov, ktorý je v súčasnosti vo väzbe.

Keď Kočnerov dlhoročný kamarát Peter Tóth, bývalý redaktor denníka SME a príslušník Slovenskej informačnej služby, vlani ohlásil zámer založiť novú politickú stranu, práve Zsuzsová mu pomáhala so zbieraním podpisov potrebných na registráciu subjektu. Upozornil na to týždenník Plus 7 dní.

Stranu sa Tóthovi napokon zaregistrovať nepodarilo. Podľa zistení SME však dôvodom nebol nedostatok podpisov, ale podozrenie, že ich časť je falošná.

Zakladatelia ešte vo februári tohto roka odovzdali ministerstvu vnútra až 12 830 podpisov občanov. Kontrolóri z nich však časť vyradili.

Prečítajte si tiež: Ako vnímajú Kočnera politici, podnikatelia či ľudia zo šoubiznisu, ktorí ho poznali

„Ministerstvo pri overovaní neúplnosti a chybovosti v zozname občanov vylúčilo 3136 neúplných alebo chybných zápisov, a tým klesol celkový počet podpisov pod zákonom ustanovenú hranicu desaťtisíc a to na 9694,“ uviedol pre SME tlačový odbor ministerstva vnútra.

Peter Tóth hovorí, že jeho práca v strane Cieľ sa začala aj skončila informáciou o začiatku zbierania podpisov, ktorú podal na ministerstvo. O tom, ako to bolo s podpismi presne a či ich zbierala aj Alena Zsuzsová, vraj nič nevie.

„Zbierania podpisov ani organizovania prác s tým súvisiacich som sa nezúčastňoval, a preto nemôžem potvrdiť ani vyvrátiť vaše informácie,“ reagoval Tóth na zaslané otázky. Dodal, že sa „s takou paňou nepozná, nikdy sa s ňou nestretol a ani o nej nepočul až do jej zadržania“.

V prípravnom výbore strany bola okrem Tótha aj jeho manželka Eva a ešte Alexandra Janoušková. Tá minulý rok moderovala rozhovor Petra Tótha s mečiarovským šéfom SIS Ivanom Lexom, ktorý potom Tóth uverejnil na svojej stránke Ďateľ.sk.

Strana pre Kočnera?

Kto každý zbieral podpisy a kto odovzdával hárky s neúplnými či chybnými podpismi, nevie povedať ani ministerstvo vnútra. Takéto údaje nezisťuje. Dodáva, že nevyšetruje ani to, či podpisy boli pravé, alebo nie.