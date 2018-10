Gál ešte nemá návrh opozície k zmenám pri voľbe ústavných sudcov

Parlament bude o zmene voľby ústavných sudcov rokovať v druhom čítaní.

17. okt 2018

BRATISLAVA. Predstavitelia opozície stále nepredložili ministrovi spravodlivosti Gáborovi Gálovi (Most-Híd) spoločný návrh na zmeny pri voľbe ústavných sudcov.

Pre agentúru SITA to potvrdil samotný minister Gál s tým, že vo štvrtok má ísť do Národnej rady a o znení návrhu ústavného zákona ešte diskutovať.

Opozícii dochádza čas

Už vo štvrtok je však v parlamente na programe druhé čítanie, a tak poslancom dochádza čas.

Podľa Gála je stále najlepším riešením koaličný návrh, ktorý už odobrila vláda, pretože predstavuje pozitívnu zmenu oproti súčasnému stavu.

Slovensko čaká na prelome kalendárnych rokov masívna výmeny ústavných sudcov, keď sa z celkového počtu trinástich vymení až deväť.

Národná rada tak musí vybrať 18 vhodných kandidátov, z ktorých následne prezident vymenuje deväť. Noví sudcovia si budú talár obliekať do roku 2031.



"O ničom zatiaľ neviem. Zajtra by som mal ísť do Národnej rady SR, tak uvidíme," povedal Gál.

"Musím najskôr vidieť ten ich návrh, až potom bude zrejmé, či sa na niečom vieme dohodnúť," doplnil.

Vládna koalícia však na schválenie ústavného návrhu zákona potrebuje aj hlasy opozičných poslancov.

Opozičné strany pritom len v pondelok 15. októbra oznámili, že budú v prípade rokovaní v tejto téme postupovať spoločne.

Chcú predložiť jeden pozmeňovací návrh, ktorý následne predostrú ministrovi Gálovi, doteraz však tento návrh nekonkretizovali.

Koaličný návrh

Podľa známeho ministerského návrhu bude musieť za zvolenie ústavného sudcu zdvihnúť ruku aspoň 76 poslancov.

Kandidát na ústavného sudcu bude musieť byť „všeobecne uznávanou osobnosťou v oblasti práva“.

Uchádzači budú tiež musieť splniť vekovú hranicu, ktorá sa pozmeňovacím návrhom vrátila na pôvodnú hranicu, teda 40 rokov.

Okrem toho budú musieť ovládať svetový jazyk a mať justičnú skúšku – buď prokurátorskú, notársku či advokátsku, alebo pravidelnú publikačnú činnosť vo svojom odbore, alebo budú musieť byť vedeckými pracovníkmi.

Nové podmienky sa týkajú nielen odborných schopností, ale sudcovia, ktorých si parlament po novom zvolí, budú musieť mať aj morálnu a hodnotovú integritu.

Kandidát bude musieť napísať aj motivačný list. Tento koaličný návrh predstavil minister spravodlivosti Gábor Gál, v návrhu si však vedel predstaviť ešte zmeny.

Odborníci návrhy už predstavili

Vlastné návrhy predstavilo 38 odborníkov z právnej obce. Signatári tejto iniciatívy, ktorí svoj návrh predstavili ešte pred Gálom, si myslia, že na zvolenie kandidáta by malo byť potrebných 90 hlasov, ak ich nezíska, v opakovanej voľbe by mu stačilo 76 hlasov.

Požadujú aj verejné vypočutia a štvorročný cyklus voľby tak, aby sa nemohlo stať, že jeden parlament zvolí väčšinu sudcov.

Slovensko čaká začiatkom budúceho roka masívna obmena Ústavného súdu, mandát vyprší deviatim z 13 sudcov.

O zmene pravidiel voľby hovorí aj Programové vyhlásenie vlády, zmeny začala pripravovať Gálova predchodkyňa Lucia Žitňanská.