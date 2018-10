Najmenej rozvinuté kraje si stanovili priority v spoločnom rozvoji

Kraje sa snažia spoločne pracovať na znižovaní regionálnych rozdielov.

17. okt 2018

PREŠOV. Rozvoj sociálnej ekonomiky, poľnohospodárstva, dopravy a cestovného ruchu definovali ako priority v spoločnom rozvoji krajov predsedovia Prešovského, Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Vyplynulo to zo stredajšieho rokovania pracovných tímov týchto troch najmenej rozvinutých regiónov na pôde Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Znižovanie regionálnych rozdielov

Predsedovia krajov sa chcú angažovať vo viacerých oblastiach, ktoré majú priniesť odstránenie bariér a znižovanie regionálnych rozdielov.

Medzi prvé témy, ktoré pracovné tímy prerokovali na stretnutí v Prešove, patrili východiská a príležitosti pre rozvoj sociálnej ekonomiky a možné zriaďovanie sociálnych podnikov na regionálnej a lokálnej úrovni. Túto tému si pod patronát zobral Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).

„Vítame zákon o sociálnych podnikoch a chceme mu pomôcť, aby oživil našu ekonomiku. Pomôcť mu môžeme niekoľkými spôsobmi. Jedným z nich je, že ako vlastníci mnohých budov a majetku, kde je veľa práci pri údržbe, sa chceme otvoriť a vo verejných obstarávaniach budeme preferovať sociálne podniky, ktoré sa môžu prihlásiť do obstarávaní,“ uviedol jeho predseda BBSK Ján Lunter.



Ďalšou prediskutovanou oblasťou bol rozvoj vidieka a poľnohospodárstva, kde krajské samosprávy vidia priestor pre zmeny v dotačnom systéme štátu i európskej politiky.

Predstavené boli i úspešné aktivity krajov, medzi inými Projekt vytvorenia modelovej farmy na pestovanie biozeleniny na území Košického samosprávneho kraja (KSK) či kreovanie regionálnej značky ako príležitosti pre vidiecke regióny.

„Máme pozitívnu skúsenosť s tým, že rozbiehame projekt agrokruhov, čo je vlastne pestovanie biozeleniny na kruhových políčkach a má smerovať k rodinným farmám,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Investície do ciest aj dopravy

Zástupcovia krajov sa venovali aj doprave, konkrétne investičnému deficitu ciest II. a III. triedy, smart riešeniam, ale aj harmonizácii cestovných poriadkov.

„Už na budúci rok by sme chceli spustiť integrovaný dopravný systém medzi Košickým a Prešovským samosprávnym krajom, kde sme vstúpili do rokovania s dopravnými podnikmi oboch miest, ako aj s prímestskými dopravcami, a ak sa nám to podarí, tak budú dobre nastavené aj zľavy, aj spoločný predaj cestovných lístkov, či už virtuálne, alebo fyzicky,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, pod patronát ktorého spadá práve doprava.



Osobitnou témou v tejto súvislosti bol aj cestovný ruch, najmä legislatívne zmeny, spolupráca s oblastnými organizáciami či koordinácia spoločnej propagácie cyklotrás.

„Dali sme vypracovať tzv. kostrovú sieť cyklochodníkov. To je kľúčový dokument, na ktorom chceme postaviť zvyšok budovania cyklochodníkov. Budúci rok chceme vyčleniť dva milióny eur na budovanie infraštruktúry v cestovnom ruchu,“ dodal za PSK Majerský.

Vytvorili odborné tímy

Témy spolupráce Najmenej rozvinutých krajov vychádzajú z jednotlivých priorít a opatrení existujúcich Akčných plánov jednotlivých najmenej rozvinutých okresov vo všetkých troch krajoch a schválených vládou.

Pre každú tému spolupráce je vytvorený pracovný odborný tím, ktorý sa danou témou zaoberá, analyzuje existujúce problémy a navrhuje riešenia pre aktualizáciu regionálnych politík, prípadne aj legislatívne návrhy pre regionálnu, slovenskú a európsku úroveň.

Stretnutia pracovných tímov budú pravidelné, konať sa budú k nosným dvom až trom témam každé dva mesiace.



Platforma iniciatívy Najmenej rozvinutých krajov je založená na Memorande o spolupráci troch krajov pre podporu najmenej rozvinutých okresov, ktoré bolo podpísané 13. marca 2018 v Košiciach.

Predstavitelia najmenej rozvinutých krajov vyjadrili vôľu a pripravenosť angažovať sa, obhajovať a podporovať znižovanie regionálnych rozdielov.