Danko chce dosiahnuť, aby parlament vyjadril podporu Maďarsku

Uznesenie má podľa Danka podporu koalície.

17. okt 2018 o 18:12 SITA

BRATISLAVA. Predseda parlamentu Andrej Danko urobí všetko pre to, aby plénum národnej rady prijalo uznesenie v prípade aktivácie Článku 7 Lisabonskej zmluvy voči Maďarsku.

Ako ďalej agentúru SITA informoval hovorca šéfa parlamentu Tomáš Kostelník, ubezpečil o tom v stredu ministra zahraničných vecí Maďarska Pétera Szijjártóa.

Konštruktívne riešenie

Danko povedal, že uznesenie, ktoré už má podporu v koalícii, obsahuje vyhlásenie o tom, že Národná rada sa bude aktívne zasadzovať o to, aby sa využili všetky dostupné príležitosti pre vzájomný dialóg Maďarska a inštitúcií Európskej únie, ktorý odpovie na všetky otvorené otázky a ktorý môže záležitosť vyriešiť v konštruktívnom duchu bez negatívnych dôsledkov na spoluprácu všetkých zainteresovaných aktérov.



Danko chce podľa vlastných slov takto odsúdiť konanie Európskej únie, ktorá by touto cestou hrubo zasiahla do práv suverénnych členských štátov, ktorými Maďarsko aj Poľsko sú.

"Národná rada Slovenskej republiky je po prezidentovi druhý najvyšší štatutárny orgán. Chcem, aby sa na to nezabúdalo. Preto sa budem snažiť o to, aby sme s pomocou poslancov presadili toto uznesenie, ktoré pomôže našim susedom. Našim bratom a priateľom, Poliakom a Maďarom nikto ubližovať nebude,“ povedal.

Brusel sa postavil Maďarsku

Európsky parlament (EP) v septembri výraznou väčšinou hlasov podporil aktivovanie takzvaného Článku 7 proti Maďarsku za to, že vláda premiéra Viktora Orbána potiera demokratické hodnoty, na ktorých je Únia založená.

Za toto opatrenie, ktoré by mohlo viesť až k strate hlasovacích práv pre Maďarsko v rámci Únie, hlasovalo v stredu 448 europoslancov, proti ich bolo 197. Na schválenie tohto bodu bola potrebná dvojtretinová väčšina.

Za potrestanie Maďarska hlasovala dokonca aj pomerne veľká časť poslancov Európskej ľudovej strany (EPP), najsilnejšej politickej frakcie v EP, ktorej je Fidesz členom a ktorá Maďarsko doteraz vždy bránila.



Pokiaľ ide o Poľsko, krajina sa s Úniou sporí o reformu súdnictva, ktorá podľa lídrov Európskej únie dostáva sudcov pod väčšiu politickú kontrolu.

Začiatkom októbra prezident Andrzej Duda uviedol do funkcie 27 nových sudcov najvyššieho súdu, čím v podstate odignoroval rozhodnutie iného súdu o pozastavení menovania sudcov, až kým situáciu neprešetrí Súdny dvor Európskej únie.