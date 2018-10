Na Slovensko prídu ďalší ukrajinskí študenti informatiky

V najbližšom období očakávajú ďalšie prihlášky.

18. okt 2018 o 11:50 SITA

BRATISLAVA. Predstavitelia IT Asociácie Slovenska a Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave absolvovali sériu stretnutí na Ukrajine.

Výsledkom stretnutí je dohoda o príchode ďalších ukrajinských študentov informatiky na Slovensko.

Prvých päť študentov z Charkova

„Spolupráca s ukrajinskou akademickou obcou prináša výsledky a teší ma, že bude pokračovať aj po pilotnom programe, do ktorého nastúpilo prvých päť študentov z univerzity v Charkove,“ povedal prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský, ktorý bol súčasťou slovenskej delegácie.



„Na základe dohôd s ukrajinskými univerzitami je v tomto školskom roku zatiaľ prihlásených 35 študentov so zameraním na IT a programovanie a v najbližšom období očakávame ďalšie prihlášky,“ dodal Lelovský.

Ako agentúru SITA informoval manažér pre komunikáciu IT Asociácie Slovenska Juraj Kadáš, v júni pricestovali na Slovensko prví prijatí študenti z Charkova na prax v slovenských IT spoločnostiach a od septembra pokračujú v magisterskom štúdiu na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Pilotný magisterský program

Na príprave a spustení pilotného magisterského programu sa podieľalo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

„Ministerstvo pod vedením Miroslava Lajčáka k tomuto projektu pristúpilo aktívne a musím oceniť podporu predstaviteľov nášho veľvyslanectva v Kyjeve, ako aj Generálneho konzulátu v Užhorode pri propagácii a realizácii slovensko-ukrajinských študijných programov,“ uzavrel Lelovský.