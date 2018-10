Hľadajú kradnuté autá: Na Slovensku sa autá oplatí kradnúť najviac. Tresty sú nízke

Štefan Farkas prichádza na parkovisko a v ruke drží mobilný telefón. Nahráva hlasovú správu, v ktorej hovorí, že počas noci v Bratislave niekto z jednej firmy ukradol tri autá. Rozbieha pátraciu akciu, volá spolupracovníkom a upravuje informácie na facebookovej stránke HAKA – Hľadá sa auto, krádeže automobilov.

HAKA je mobilná aplikácia a stránka na facebooku, ktorá pomáha ľuďom hľadať ich ukradnuté autá. Okrem úzkeho tímu, ktorý ju spravuje, sa do hľadania zapája až 202-tisíc používateľov aplikácie.

Už sa vám stalo, že by jednému človeku za noc ukradli tri autá?

„To ešte nie. Stalo sa nám, že sme za jeden deň našli tri kradnuté vozidlá. Ale že by sme dali do pátrania tri autá jedného majiteľa, to sa ešte nestalo.“

Počas toho, ako sa rozprávame, jedna majiteľka svoje auto našla. Bežne si ľudia ukradnuté auto nájdu sami?

„Jej kamaráti a známi sú na cestách a hľadajú po Bratislave, či sa im nepodarí nejaké auto nájsť. Občas majú ľudia šťastie.“

Načo môžu byť zlodejovi tri priemerné služobné autá, ktoré z firmy ukradne počas jednej noci?

„Všeobecne existujú tri typy krádeží. Prvý je, keď sa kradnú autá na spáchanie iného trestného činu.

Vtedy sa používajú staršie autá a je veľká pravdepodobnosť, že sa po čase niekde nájdu opustené. Na toto sa špecializuje HAKA. Druhý typ krádeží je na súčiastky, pri nich je tiež pravdepodobnosť, že ukradnuté auto ešte niekde nájdeme, lebo sa necháva vychladnúť.“

To znamená čo?

„Zlodeji nechajú vozidlo zopár hodín po krádeži niekde odstavené a čakajú, či v ňom je GPS, alebo nie je, a teda či po auto niekto príde. Ak nepríde, posúva sa do garáže a rozoberá sa.“

Aký je tretí typ krádeží?

„Luxusné autá, ktoré nabetón nenájde ani HAKA, ani polícia, pretože sa buď dávajú do špeciálnych kontajnerov, ktoré neprepustia ani GPS signál, alebo už je dávno niekde v Poľsku, kým ráno zistíte, že vám chýba auto.

V poslednom čase máme záznamy o tom, že takéto autá po krádeži zvyčajne odchádzajú do Litvy.“

Poľsko ste spomenuli zámerne. Končia kradnuté autá práve tam?