Dobré ráno: Odchod trénera, zákulisné tlaky, divoké žúry. Čo zažíva slovenský futbal

Tentokrát nejde o futbal, ale o ľudí.

18. okt 2018 o 23:30 Pavol Spál, Peter Kapitán

Sedem hráčov futbalovej reprezentácie, z toho štyria, na ktorých káder stojí, v sobotu porušili večierku a boli sa zabávať, hoci mali spať na hoteli.

Vo štvrtok bývalý tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák na tlačovej konferencii odhalil, čo sa cez víkend udialo.

Bol to skutočný dôvod, pre ktorý odišiel, alebo k tomu prispelo ešte niečo iné?

Peter Kapitán sa rozpráva s Pavlom Spálom.

Krátky prehľad správ

SME spúšťa historický podcast Dejiny v spolupráci s Historickou revue

Minister zahraničia Miroslav Lajčák stále definitívne nevylúčil svoju kandidatúru na post prezidenta. Už niekoľko mesiacov ho strana Smer presviedča, aby to skúsil, pretože má problém nájsť vhodného kandidáta. V prezidentskom prieskume skončil Lajčák s 26 percentami ako možný favorit prvého kola.

Investičná skupina Penta a Privatbanka, ktorá jej patrí, tvrdia, že nevyplatia takmer jedenásť miliónov za zmenky, ktoré vystavili v prospech trestne stíhaného podnikateľa Mariana Kočnera. Nateraz však nikto netuší, kde zmenky sú a či ich vo vlastníctve nemá niekto iný.

Ak máte dosť peňazí na to, aby ste si kúpili auto v hotovosti, nemusí to byť vždy najlepšia voľba. V niektorých prípadoch sa totiž lízing stále oplatí viac. Napríklad si riadnym splácaním zlepšujete rating v úverovom registri a banka vás hodnotí lepšie ako niekoho, kto nikdy nič nesplácal. Hodiť sa to môže napríklad pri hypotéke.

Tradičné tatranské zubačky nahradia švajčiarske hybridy. Firma Stadler by mala dodať päť vozňov a jeden multifunkčný rušeň, celkovo za takmer 40 miliónov eur. Fungovať by mohli začať v roku 2022.

Jeden z mužov, ktorý mohol byť zapletený do kauzy zmiznutia saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskej ambasáde v Turecku, zahynul v Rijáde za podozrivých okolností pri dopravnej nehode. Turci tvrdia, že Saudi urobia všetko preto, aby sa zbavili dôkazov.

