Ako Američanka objavila kúpeľné oblátky (anglický podcast)

Spectacular Slovakia: Cudzinci v cestovateľskom podcaste rozprávajú o svojich skúsenostiach na Slovensku.

19. okt 2018 o 11:30 Michaela Terenzani

Don Stoll a Pat Alexy Stoll, americkí cestovatelia a autori knižného sprievodcu Spectacular Slovakia, začiatkom októbra zavítali do Trenčianskych Teplíc. Ako to vyzerá, keď sa v bazéne stretne dvanásť žien a nesmú sa medzi sebou rozprávať? O tom, že kúpele nie sú len o procedúrach ale aj prečo netreba pátrať po tom, koľko kalórií má jedna kúpeľná oblátka, hovoria v našom podcaste.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/515708580&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Odoberajte podcast Spectacular Slovakia zadarmo:

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.

