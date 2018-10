Lučanský chváli sponzora Smeru. Blysol sa aj pri Kočnerovi

Slobodník vstúpil do Smeru po odchode z polície v roku 2010. O dva roky z neho bol policajný šéf.

21. okt 2018 o 20:35 Peter Kováč

BRATISLAVA. Sponzora a bývalého člena Smeru Bernarda Slobodníka, ktorý šéfuje finančnej polícii, si pochvaľuje už aj súčasný policajný prezident Milan Lučanský. Na rozdiel od viacerých sporných ľudí dosadených bývalým vedením polície, ktorí museli po nástupe Lučanského odísť, sa tak Slobodník o svoju budúcnosť v polícii obávať nemusí.

„Pod jeho vedením finančná polícia napreduje a hovoria za neho výsledky,“ povedal pre SME Lučanský.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Práve za éry Slobodníka polícia pôvodne ututlala kauzu podnikateľa Ladislava Bašternáka. Podozrenia z neoprávnených vratiek DPH vo výške dvoch miliónov polícia v roku 2014 odložila napriek tomu, že ju na prípad upozornil Kriminálny úrad finančnej správy.

Prečítajte si tiež: Smer tají peniaze od Jánoša, strane platil aj šéf finančnej polície

Podobne sa jednotka riadená Slobodníkom zachovala pri prešetrovaní exposlanca Smeru Vladimíra Jánoša, ktorý bol podozrivý, že sa obohacoval zo štátnych dotácií určených na podporu Hornonitrianských baní v Prievidzi. Smeru následne v roku 2005 zaplatil členské 200-tisíc korún (vyše 6600 eur). Vyšetrovatelia vec odmietli s tým, že nebol dôvod na začatie stíhania.

Lučanský napriek tomu trvá na tom, že výsledky finančnej polície sú za Slobodníka, ktorý je vo funkcii od marca 2014, výborné. Za tento rok už podľa neho jednotka vybavil 342 spisov.

„Okrem toho jednotka zachránila štátnemu rozpočtu viac ako miliardu eur,“ dodal Lučanský.

Slobodník pôvodne v roku 2010 z polície odišiel do civilu. Keď vzápätí vstúpil do Smeru, zaplatil členské 10-tisíc eur. Keď sa o dva roky neskôr do služby vrátil, stal sa z neho riaditeľ expozitúry Národnej protikorupčnej jednotky stred. Od roku 2014 šéfuje celej finančnej jednotke.

Pomohol si Kočnerom

Šéf polície bol po júnovom nástupe do funkcie, v ktorej vystriedal Tibora Gašpara, pri hodnotení Slobodníka pôvodne zdržanlivejší. Zdôrazňoval, že ide o Gašparovu nomináciu, hoci zároveň dodával, že na zaplatení sponzorského pre Smer nemusí byť nič zlé.