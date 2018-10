Na D1 pri Triblavine budú od soboty dopravné obmedzenia

Prejazdné budú takmer vždy minimálne dva jazdné pruhy v každom smere.

19. okt 2018 o 15:32 TASR

BRATISLAVA. Doprava na diaľnici D1 medzi Bratislavou a Trnavou bude od soboty 20. októbra obmedzená. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

V mieste križovatky Triblavina dôjde z dôvodu zabezpečenia priestoru pre zimnú údržbu k aktualizácii vodorovného dopravného značenia a posunu zvodidiel.

Práce budú prebiehať v oboch jazdných pásoch diaľnice medzi Bratislavou a Trnavou medzi 17. a 19. kilometrom. S obmedzením treba počítať od ranných hodín v sobotu 20. októbra do podvečerných hodín v nedeľu 28. októbra.

Prejazdné budú vždy minimálne dva jazdné pruhy v každom smere, okrem termínu od soboty 27. októbra od 21.00 h do nedele 28. októbra do 6.00 h, keď bude v smere z Bratislavy do Trnavy prejazdný jeden jazdný pruh. V prípade nepriaznivého počasia sa záverečné práce presunú na jeden z nasledujúcich víkendov.