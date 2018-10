Rada pre vysielanie a retransmisiu začne monitorovať predvolebnú kampaň

Pod dohľadom budú štandardne vysielané spravodajské a publicistické relácie.

19. okt 2018 o 17:23 SITA

BRATISLAVA. Rada pre vysielanie a retransmisiu začne od soboty 20. októbra monitorovať dodržiavanie zákonnej úpravy vysielania v čase volebnej kampane a počas volieb do orgánov samosprávy obcí.

Pod dohľadom budú štandardne vysielané spravodajské a publicistické relácie rozhlasových aj televíznych vysielateľov, ako i mimoriadne predvolebné diskusné programy.

Nesmú znevýhodňovať kandidátov

Rada bude taktiež kontrolovať vysielanie aj na základe podnetov a sťažností od občanov.

Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu Lucia Michelčíková.

Špecializované diskusné programy s kandidátmi na primátorov, starostov či poslancov môžu vysielatelia do programu zaradiť v období začínajúcom sa 21. deň predo dňom konania volieb a končiacim sa 48 hodín pred voľbami, teda od 20. októbra do 7. novembra.

Rada pre vysielanie a retransmisiu upozorňuje, že "diskusné programy musia byť vysielané tak, aby určením času vysielania nebol žiaden z kandidátov znevýhodnený.

Hoci vysielatelia nie sú povinní predložiť rade projekt diskusií, ich zaradením môže dôjsť k dočasnej zmene programovej skladby vysielania, čo sú vysielatelia rade povinní oznámiť do 15 dní od vzniku zmeny".

Ako dodali "o zaradení diskusných programov pred blížiacimi sa voľbami neinformoval radu zatiaľ žiaden vysielateľ".

Predvolebné moratórium

Záverečných 48 hodín pred konaním volieb je vysielanie diskusných programov zakázané, rovnako tak vysielanie akýchkoľvek informácií o kandidátoch.

Volebné moratórium platí až do skončenia hlasovania, teda od 8. novembra (od 7:00) do 10. novembra (do 22:00).

Obmedzenia platia aj pre zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov. Tie je zakázané publikovať 14 dní pred voľbami až do skončenia hlasovania. Posledným dňom na zverejňovanie výsledkov prieskumov je teda 26. november 2018 (do polnoci).

Volebné prieskumy musia vysielatelia reprodukovať nezaujato, zverejňovať musia všetky dostupné informácie o prieskume a výsledky preferencií všetkých kandidátov. Publikované výsledky musia zahŕňať aj informácie o objednávateľovi a dodávateľovi prieskumu.

Vysielanie politickej reklamy v rozhlase a televízii je v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí zakázané. Na internetových vysielateľov, ktorí programovú službu vysielajú výhradne prostredníctvom internetu, a na poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sa toto obmedzenie nevzťahuje.