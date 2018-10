Dobré ráno: Zúri v Smere občianska vojna?

Hovorí sa o napätí medzi premiérom a šéfom strany Smer.

21. okt 2018 o 23:17 Tomáš Prokopčák, Lucia Krbatová

Vypočujte si podcast

Navonok to trochu pripomína vzťah Ivety Radičovej a Mikuláša Dzurindu.

No insideri hovoria, že až také podobné to ani náhodou nie je: faktom však zostáva, že vzťah poslanca Roberta Fica a premiéra Petra Pellegriniho nie je ideálny.

Dokonca sa začína rozprávať o narastajúcom napätí. Napokon, šéf strany Smer asi nestratil premiérske ambície a Pellegrini asi má na niektoré témy odlišný názor.

Čo sa teda medzi silnými mužmi Smeru deje, ako sa to prejavuje navonok a v prieskumoch a či vo vnútri strany zúri občianska vojna?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Luciou Krbatovou.

Krátky prehľad správ

Podvodníci mali od štátu vyťahovať na vratkách DPH peniaze aj za fiktívne vývozy investičného zlata. Tvrdí to opozičná strana SaS, ktorá upozornila na prípad fiktívneho vývozu piatich ton investičného zlata za 150 miliónov eur. Opozícia žiada ministra financií, aby odvolal šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa.

Ministerstvo obrany dokončilo kontroverzný projekt na nové obrnené transportéry 8x8. Nové vozidlo vyvíjal rezort v spolupráci s fínskou Patriou, volať sa bude Vydra. Cena za jeden transportér má byť do štyroch miliónov eur.

Minister zahraničia Miroslav Lajčák by mal poslať preč vietnamského veľvyslanca. Vyzýva ho na to opozícia, dôvodom je únos vietnamského podnikateľa. Otázkou zostáva, či na únose Slovensko vedome spolupracovalo a aká pri tom bola úloha Roberta Kaliňáka.

Nevydarený štart Sojuzu mala zaviniť chyba pri montáži nosnej rakety. Naznačuje to prvá analýza zlyhania, pri ktorom sa museli dvaja astronauti núdzovo vrátiť na zem. Problém pravdepodobne vznikol pri montáži snímačov a chyby sa vraj nedopustili len montéri, ale aj pracovníci kontroly. Štarty do kozmu by sa mali obnoviť začiatkom budúceho roku.

"Na jar roku 2011 bol arabský svet plný nádeje. Novinári, akademici aj verejnosť boli plní očakávaní toho, že aj do ich krajín príde slobodná spoločnosť. Tieto očakávania však boli rýchlo potlačené; spoločnosti buď upadli k predchádzajúcemu status quo alebo museli čeliť ešte tvrdším podmienkam," píše vo svojom poslednom texte zavraždený novinár Džamál Chášukdží. Celý komentár si vďaka našej spolupráci s denníkom Washington Post môžete prečítať aj na webe SME.sk.

