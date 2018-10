Bývalá vyšetrovateľka: Tresty pre útočníkov bývajú nízke

Za dobitú tvár dostal pokutu 1500 eur.

19. okt 2018 o 19:49 Roman Cuprik

Necitlivý prístup polície k zbitej žene nie je na Slovensku výnimočný, tvrdí právnička krízového centra Slniečko Sylvia Gancárová, ktorá dlhé roky pôsobila ako vyšetrovateľka.

Komentovala tak nedávny prípad zbitej študentky vo Fiľakove, ktorej bývalý partner vyviazol len s pokutou.

Útočník v marci zbil študentku vo Fiľakove, zlomil jej nos, roztrhol peru a udrel hlavu o auto. Nedostal za to ani len podmienku, ale iba pokutu 1500 eur. Nie je to málo?

„Nepoznám spis, takže sa môžem vyjadriť len vo všeobecnosti. Súdy u nás vo všeobecnosti dávajú za útoky na telesnú integritu ženy skôr tie najnižšie možné tresty, ako sú pokuty a podmienky.

Určite bol v prípade znalecký posudok, ktorý určil, aké závažné boli poranenia. Niekedy veľa krvi môže pôsobiť závažne, ale z pohľadu lekára to nie je až také vážne zranenie.

Rodina poškodenej sa môže odvolať iba v prípade výšky náhrady škody. Proti trestu sa môže odvolať len prokurátor.“

Nemala by mať rodina možnosť sa odvolať?

„Minimálne v trestných veciach by na to mali mať poškodení právo. Veľakrát im nejde o nejaké majetkové odškodnenia, chcú len, aby bolo spravodlivosti učinené zadosť.

Chcú, aby sa ich trauma a poškodenie zdravia premietli do výšky trestu. Ak s tým nie sú spokojní a nemôžu sa ani odvolať, cítia sa dvojnásobne ukrivdení.

Ale toto by bol vážny zásah do Trestného poriadku a vyžaduje si to aj politickú diskusiu.“

Môžu sa sťažovať na prokurátora, ktorý sa neodvolal?