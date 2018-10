Ministerstvo kritizovalo Galka za jeho slová o obrnených vozidlách

Vo svete neexistuje podľa ministerstva vozidlo, ktoré by pri hmotnosti 28 ton dokázalo plávať.

20. okt 2018 o 12:51 SITA

BRATISLAVA. Bojové obrnené vozidlo 8x8 Vydra bolo vyvíjané pre účely obmeny postsovietskej techniky, ktorej vek v niektorých prípadoch v pozemných silách dosahuje už takmer 50 rokov.

Ministerstvo obrany nikdy netvrdilo, že vozidlo vyvíja pre účely ťažkej mechanizovanej brigády, pretože táto požiadavka zo strany Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) vznikla až koncom roka 2017.

Navyše Slovensko má zo strany Aliancie odobrenú postupnosť budovania ťažkej mechanizovanej brigády.

Rezort obrany a štátny podnik Konštrukta Defence a.s. pri medzinárodnom vývoji zohľadňovali požiadavky tých najpovolanejších a skutočných odborníkov, teda vojakov.

Ak si poslanec Galko myslí, že je väčší odborník ako veliteľ Pozemných síl a ďalší dlhoroční vojaci, tak sa preceňuje.

Napokon rovnaké správanie sme u neho už zažili, keď bol ministrom obrany v rokoch 2010 a 2011, keď ho ako jediného už po páde vlády vtedajšia premiérka musela dokonca až odvolať.

Reaguje tak vo svojom stanovisku ministerstvo obrany v súvislosti s projektom obrnených transportérov typu 8x8, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.

Prioritou je obrana

V zmysle platných zákonov sú ozbrojené sily prioritne určené na obranu Slovenskej republiky a jej občanov, vzhľadom na množstvo riek a vodných tokov, a teda predpokladané operačné použitie, je požiadavka vojakov na plávanie bojového vozidla úplne legitímna.

"Opozičný "odborník" na obranu Galko však rád prehliada odborné argumenty a tým je potreba výrazného posilnenia ženijnej jednotky v prípade, že by rezort uprednostnil vozidlá, ktoré by nevedeli plávať. No a ak Galko tvrdí, že medzinárodnou súťažou by sme získali lepšie vozidlo, ktoré by plávalo pri úrovni balistickej ochrany STANAG-5, tak popiera Archimedov zákon," uvádza sa v stanovisku.

Vo svete neexistuje podľa ministerstva vozidlo, ktoré by pri hmotnosti 28 ton dokázalo plávať.

"Navyše nám nie je zrejmé, prečo by dal prácu radšej ľuďom v zahraničí ako slovenským občanom. Ak sa mu zdá vytvorenie do 800 nových pracovných miest v zbrojárskom priemysle, ktorý je už roky na úpadku, málo, môže verejnosti predstaviť svoje riešenie. V opačnom prípade sú to iba prázdne reči a politická hra," uvádza sa tiež v stanovisku.



Vozidlo Vydra je ďalším špičkovým produktom slovenského obranného priemyslu, do ktorého výroby sa môže zapojiť celkovo až 16 slovenských firiem. Je výsledkom medzinárodného vývoja na základe požiadaviek ozbrojených síl.

A žiaľ, je zrejmé, že opozičnému poslancovi je ľúto, že to nie je on, kto má zásluhu na obnovení a rozmachu slovenského zbrojárstva.

Namiesto závisti by mal prinášať riešenia, uzatvára stanovisko ministerstva obrany.

Projekt pôjde na pripomienkovanie

Modernizačný projekt obrnených transportérov typu 8x8 je dokončený a na budúci týždeň minister obrany Peter Gajdoš (SNS) predloží do medzirezortného pripomienkového konania informáciu o tomto projekte.

Uviedli to v piatok na tlačovom brífingu predstavitelia rezortu obrany s tým, že nové vozidlo, ktoré vyvíjal rezort v spolupráci s fínskou Patriou, sa bude volať Vydra.

Cena za jedno vozidlo nepresiahne podľa kompetentných sumu štyri milióny eur. Celkové náklady na projekt sú naplánované vo výške 417 miliónov eur.

V nej sú započítané aj náklady na muníciu, výcvik, infraštruktúru či logistickú podporu.