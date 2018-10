Čím sa Slováci líšia od Čechov? Sme si stále blízki

Desať správ, ktoré zaujali cudzincov.

22. okt 2018 o 8:49 The Slovak Spectator

1. Zoznámte sa s naším expertom na kryptomeny. Má osemnásť: Meet Slovakia’s expert on cryptocurrencies. He is 18

2. Václav Mika: V Bratislave máme no-go zóny. Čo by s tým ako primátor urobil? Mika: Bratislava needs to define what kind of city it is



3. Ešte nezačali vyrábať a zamestnanci už majú zvýšené platy: Jaguar Land Rover will ceremonially launch operations at its €14 bln Nitra plant next Thursday

4. Veľký záujem a taktiež veľa vandalizmu sprevádzali spustenie systému zdieľaných bicyklov v hlavnom meste: What the first month of bike-sharing in Bratislava showed us

5. Jazzové koncerty, piknik v parku či prvý festival islandskej hudby sa konajú v najbližších dňoch v Bratislave: Foreigners: Top 10 events in Bratislava

6. Zadarmo sa dostanete na palubu už len s malou príručnou batožinou: Wizz Air changes the conditions for hand luggage transport



7. Zahraniční hackeri zaútočili na naše ministerstvo: Foreign hackers attacked Slovak Foreign Ministry

8. Predseda parlamentu nazýva človeka zo sankčného zoznamu svojím blízkym priateľom: Danko acts outside the official foreign policy line

9. Cudzinci žijúci na Slovensku: Prečo pôjdeme voliť? Foreigners in Slovakia: Will they vote in upcoming elections?

10. Čím sa Slováci líšia od Čechov? Sme si stále blízki: In marriage, Czechs are no foreigners to Slovaks

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.