Bývalý siskár Tóth polícii priznal, že pre Kočnera sledoval novinárov vrátane Kuciaka

22. okt 2018 o 16:05 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Asi rok pred vraždou Jána Kuciaka si Marian Kočner najal bývalého príslušníka SIS Petra Tótha na sledovanie novinárov.

Tvrdí to Denník N, ktorý sa odvoláva na zdroje z prostredia orgánov činných v trestnom konaní.

Tóth to mal podľa denníka priznať počas vypočúvania na polícii.

Sledovaní mali byť okrem Kuciaka viacerí novinári, Tóth na polícii menoval Mareka Vagoviča z Aktuality.sk, Moniku Tódovú z Denníka N, Adama Valčeka z denníka SME, alebo šéfredaktora .týždeň Štefana Hríba.

Tóth pre SME svoju výpoveď na polícii poprel. „Denník N používa jazyk 50. rokov a klame. Neviem, čo je vo vyšetrovacom spise, ale výpoveď s mojím menom a mojím podpisom v ňom určite nie je,“ tvrdí Tóth.

Aj keď ho polícia zatiaľ neobvinila, ako hlavný objednávateľ vraždy Jána Kuciaka sa v súčasnosti najčastejšie spomína Maria n Kočner. Vraždu však namiesto neho údajne u vykonávateľov objednala Kočnerova známa Alena Zsuzsová.

V uznesení Špecializovaného trestného súdu o väzbe štyroch obvinených z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej stojí, že profil zavraždeného novinára vypracoval zrejme profesionál.

Tóth je bývalý novinár a príslušník SIS a Kočnerov dlhoročný kamarát. Pre policajtov podľa Denníka N priznal, že sa cez Kočnera pozná aj so Zsuzsovou.

Sledovanie ľudí v ich obydlí sa podľa zákona trestá rokom až štyrmi rokmi za mrežami.

Robil analýzy

Zo sledovania Tóth vyhotovoval fotografie, videá, prípadne analýzy. Policajtom podľa Denníka N povedal, že za to od Kočnera dostával mesačne tisíce eur.

Kočner zbiera informácie Kočner opakovane priamo či nepriamo zverejňoval informácie, ktoré nemal ako legálne získať.

V roku 2016 zverejnil sms správy a e-maily bývalého novinára a dnes politika hnutia NOVA Gábora Grendela s novinármi z rôznych médií.

V septembri 2017, keď zavraždený novinár Ján Kuciak chcel získať Kočnerove stanovisko ku kauze Technopol, sa mu podnikateľ vyhrážal. V telefonickom rozhovore mu oznámil, že sa začne zaujímať o jeho rodičov a rodinu. A že ak zistí „akúkoľvek špinu", tak ju zverejní.

Redaktorovi SME Adamovi Valčekovi tento rok v máji poslal mail, v ktorom „pre pripravovaný portál o novinároch hlavného prúdu“ kládol otázky na súkromie a intímny život reportéra. Valček sa ho v ten deň pýtal na rovnakú kauzu ako Kuciak.

Kočner vraj Tóthovi tvrdil, že sledovanie si objednáva, aby mohol pripraviť diskreditačnú kampaň o novinároch, ktorá by sa týkala aj ich súkromia.

Keď sa ho denník SME 4. októbra pýtal na vzťah s Kočnerom, Tóth tvrdil, že s Kočnerom biznis neriešil.

„Častokrát som sa len z médií dozvedel, že figuruje v nejakých obchodoch, finančných transakciách a tak ďalej. Takéto veci som s ním nikdy nepreberal, nikdy som s ním nemal podnikanie, nikdy som nebol súčasťou nejakého jeho biznisu,“ povedal vtedy Tóth.

Špeciálna prokuratúra celú vec odmietla komentovať.

"Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa nebudeme k veci vyjadrovať ani komentovať informácie z neoverených zdrojov," povedala Jana Tökölyová

hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry.

Točili sa okolo Cieľa

Keď Kočnerov dlhoročný kamarát Tóth vlani ohlásil zámer založiť novú politickú stranu, údajná objednávateľka vraždy Jána Kuciaka Alena Zsuzsová mu pomáhala so zbieraním podpisov potrebných na registráciu subjektu. Upozornil na to týždenník Plus 7 dní.

Tóth ohlásil založenie strany Cieľ v júli minulého roka, iba mesiac po tom, ako Marian Kočner na jednej zo svojich tlačových konferencií naznačoval, že vstúpi do politiky.

Stranu sa Tóthovi napokon zaregistrovať nepodarilo. Podľa zistení SME však dôvodom nebol nedostatok podpisov, ale podozrenie, že ich časť je falošná.

Tóth nedávno pre SME povedal, že nevie, či sa Kočner zamýšľal angažovať v Cieli. „To by ste sa museli opýtať jeho,“ reagoval na otázku.

Vzťah so Zsuzsovou

Kočner má zároveň blízky vzťah s Alenou Zsuzsovou. Jej pätnásťročná dcéra ho volala krstný otec, hoci ním nebol. Zo zverejnených súdnych uznesení vyplýva, že Kočner pravidelne Zsuzsovej posielal peniaze.

Najskôr to bolo dvetisíc eur mesačne, neskôr 1400 eur.

Zoltán Andruskó, jeden z obvinených v prípade vraždy Jána Kuciaka, označil za hlavného objednávateľa vraždy práve Kočnera. Úlohu vraj zadal Zsuzsovej a tá si vzápätí podľa uznesenia Najvyššieho súdu dala zistiť o Kuciakovi viac.

„Profil zavraždeného novinára vypracoval zrejme profesionál, novinár alebo súkromný policajt atď.,“ stojí v uznesení.

Tóth vo výpovedí podľa Denníka N tvrdí, že tesne predtým ako Najvyšší súd vzal Kočnera do väzby, ho Kočner požiadal, aby so Zsuszsovou komunikoval. Z komunikácie so Zsuzsovou Tóth pochopil, že je Kočnerova milenka a majú k sebe veľmi blízko.

Keď sa dozvedel, že Zsuszsová je zadržaná pre vraždu, rozhodol sa ísť na políciu.

Len pred pár dňami pritom Tóth denníku SME tvrdil, že sa „s takou paňou nepozná, nikdy sa s ňou nestretol a ani o nej nepočul až do jej zadržania“.

Advokát Roman Kvasnica, ktorý zastupuje rodinu Kušnírovcov, nevedel Tóthovu výpoveď potvrdiť ani vyvrátiť. V tých častiach spisu, ktoré mal možnosť vidieť, Tóthova výpoveď podľa Kvasnicu nebola.

"Ak by ale boli tieto informácie pravdivé, neprekvapovalo by ma to," povedal pre SME Kvasnica.