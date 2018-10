Rezort obrany predložil transportéry 8x8 do skráteného pripomienkovania

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany SR predložilo materiál obrnených transportérov typu 8x8 do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.

Rezort obrany argumentuje v dokumentoch tým, že je potrebné zaručiť obranyschopnosť Slovenskej republiky.

V prípade odobrenia vládou SR rezort obrany obstará 81 vozidiel s názvom Vydra za 417 miliónov eur, vrátane logistickej podpory, infraštruktúry či munície a výcviku.

Projekt transportérov čelí kritike politickej opozície a bezpečnostných analytikov, ktorí vyčítajú najmä nedostatok informácií či slabé pancierovanie vozidla, ktoré nie je v súlade s požiadavkami Severoatlantickej aliancie (NATO) na vybudovanie ťažkej mechanizovanej brigády.

"Vozidlo, ktoré je výsledkom medzinárodného slovensko-fínskeho vývoja, bude z väčšej časti vyrábané na Slovensku. Cena za jeden kus vozidla v rámci sériovej výroby aj so všetkými komponentmi nepresiahne 3,33 milióna eur bez DPH, čiže s daňou je to do štyroch miliónov eur. Na jeho výrobe sa môže podľa analýz podieľať až 16 firiem slovenského obranného priemyslu a jedna česká spoločnosť. A vďaka historicky najväčšej modernizácii pozemných síl, ak počítam aj výrobu samohybných kanónových húfnic Zuzana 2, môže vzniknúť až do 800 nových pracovných miest,” povedal ešte v piatok pri oficiálnom predstavení projektu minister obrany Peter Gajdoš (SNS).

Podľa opozičného poslanca Ľubomíra Galka (SaS) by sa vozidlo pri väčšom pancierovaní potopilo a podľa jeho slov sa mala v prípade obrnených transportérov spraviť medzinárodná súťaž.

Obrnený transportér má k dispozícii vonkajší pancier úrovne

"Stanag 3", pričom s väčším by nebola zachovaná možnosť pohybu cez vodné prekážky. "Bojovému obrnenému vozidlu 8x8 s honosným menom Vydra, ktoré ide ministerstvo obrany zaobstarávať bez súťaže, museli dať nižšiu balistickú ochranu (menšiu hrúbku panciera) – Stanag 3, inak by sa im vozidlo potopilo. Tým pádom vozidlo nespĺňa podmienky ťažkej brigády, k budovaniu ktorej sa Slovensko zaviazalo. Na to, aby ju spĺňalo, by muselo mať balistickú ochranu Stanag 4 alebo Stanag 5. Naďalej platí, že poctivou medzinárodnou súťažou s poctivým zapojením slovenského obranného priemyslu sme mohli získať lepšie vozidlo za lepšie ceny. Tento projekt z dielne nominantov SNS pokladám za spackaný a vláda by ho nemala schváliť. Politika SNS má na Slovensko ničivé účinky," uviedol Galko ešte v piatok na margo projektu 8x8.

V prípade súhlasu vlády SR s obstaraním nových obrnených transportérov na projekte môže participovať 17 firiem, z ktorých je jedna z Českej republiky. Sériovú výrobu, ktorú chce spustiť ministerstvo budúci rok by zastrešil štátny podnik Konštrukta-Defence a.s., okrem toho by sa na výrobe mohli podieľať aj EVPÚ, a.s., Matador Industries, a.s., Konštrukta - Industry, a.s., ZTS - ŠPECIÁL a.s., Way Industries, a.s., MSM Group s.r.o., TC Contact s.r.o., Vývoj, a.s., Aliter Technologies, a.s., PPS Group a.s., IPM Engineering, s.r.o., SPINEA, s.r.o., ZTS - OTS, a.s., ZVS holding, a.s., a Virtual Reality Media, a.s. Jedinou zahraničnou spoločnosťou bude Ray Service, a.s. z Českej republiky. Podľa rezortu obrany tak bude väčšina súčiastok na transportéroch pochádzať zo Slovenska. Predstavitelia ministerstva tiež uviedli, že táto schéma spoločností nemusí byť definitívna a ministerstvo bude postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Ak vláda odsúhlasí odporúčanie rezortu obrany, výroba vozidiel môže byť spustená v roku 2019, pričom v tomto roku dostane rezort 13 nových vozidiel. Osemdesiatjeden kusov novej kolesovej techniky bude v prípade odobrenia postupne dodaných do roku 2024. Ministerstvo chce tiež navrhnúť, aby mohlo odkúpiť hotový prototyp v hodnote 5,8 milióna eur. Postupne vojakom pribudnú bojové vozidlá, veliteľské, ale aj zdravotnícke.