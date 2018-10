Opozícia kritizovala pozmeňujúci návrh zákona o voľbe ústavných sudcov

Podľa Martina Poliačika je Ústavný súd únikom pre Roberta Fica.

24. okt 2018 o 7:07 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) v utorok večer v pléne Národnej rady vyhlásila, že poslanec Robert Fico (Smer-SD) potrebuje ísť na Ústavný súd, aby sa vyhol väzeniu.

Prečítajte si tiež: Pokus obísť prezidenta pri ústavných sudcoch Smeru nevyšiel, voľba bude po starom

"Niekto tu dnes povedal, že hlasovanie za návrh Róberta Madeja (Smer-SD) predĺži životnosť o dvanásť rokov tých, ktorých sa chcú ľudia po smrti Jána Kuciaka zbaviť," povedala Nicholsonová.

Peter Pčolinský zo Sme rodina adresoval opozičným poslancom, že sú hysterickí.

„Čo ste teraz šokovaní, že držíme slovo,“ pýtal sa po tom, ako hnutie Sme rodina zahlasovalo za návrh Smeru-SD a SNS a dodal, že voľbu ústavných sudcov 90 hlasmi vždy podporovali.

Podľa neho však Sme rodina nikdy nezahlasuje za to, aby sa Robert Fico stal ústavným sudcom.

Poliačik: Ústavný súd je únikom pre Fica

Podľa nezaradeného Martina Poliačika, Robert Fico mohol mať tri možné úniky a jedným z nich bol aj Ústavný súd.

"Mohli sme mu to zaraziť, ale vy spolu s tou fašistickou bandou ste sa nechali ukecať. Neviem za čo. Ale stratí na tom Slovenská republika,“ adresoval poslancom, ktorí za návrh Smeru-SD a SNS hlasovali.

“ Mohli sme mu to zaraziť, ale vy spolu s tou fašistickou bandou ste sa nechali ukecať. Neviem za čo. Ale stratí na tom Slovenská republika. „ Martin Poliačik, nezaradený poslanec

"Ak to teraz definitívne schvália, tak parlament bude môcť v tajnej voľbe zvoliť ústavnou väčšinou Fica za sudcu ústavného súdu. Alebo keď ho nezvolí, tak bude môcť 76 hlasmi ponúknuť prezidentovi, aby si vybral ústavného sudcu z dvojice kandidátov Fico - Kaliňák," uviedol Ondrej Dostál (SaS).

Poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO) povedala, že z priebehu rokovania vidno, aký postoj má vládna koalícia k prerokovanému bodu programu. Remišová aj Igor Matovič vystúpili kriticky proti koaličnému návrhu.

Bugár: Tu máte nadpriemerný návrh

Béla Bugár uviedol, prečo Most-Híd hlasoval za pozmeňujúci návrh Madeja: „Opozícia a prezident stále hovorili, že je tu podpriemerný návrh. Tak tu teraz máte nadpriemerný návrh," vyhlásil.

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) v záverečnom slove uviedol, že s opozíciou rokoval, ale tá dala ultimáta. "Napriek tomu som chcel, aby prešiel vládny návrh zákona. Aj teraz by som bol radšej, keby prešiel vládny návrh zákona, no vy, opozícia, ste to nechceli," povedal.

Remišová navrhovala, aby Gál návrh zákona z rokovania stiahol, jej návrh neprešiel.