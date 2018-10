Určuje charakter krajiny. Kedy sa rozhodnutia ústavných sudcov týkali aj vás

Na súde skončili mnohé politické, ale aj občianske kauzy

24. okt 2018 o 18:41 Peter Kováč

BRATISLAVA. Keď v roku 2001 otvorilo KDH v parlamente debatu o ochrane života, reč prišla aj na potraty. Konzervatívci v parlamente si vtedy uvedomili, že Slovensko by sa mohlo podľa vzoru Poľska vydať cestou úplného zákazu umelého prerušenia tehotenstva. To by bolo možné len v prípade ohrozenia života matky.

"Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením," citoval v parlamente ústavu vtedajší predseda KDH Pavol Hrušovský. Upozorňoval na to, že kresťanskí demokrati v tomto zámere neustúpia dovtedy, kým zákaz nepresadia.

Téma napokon skončila na Ústavnom súde. Podmienky, za akých sa dnes vykonávajú interrupcie, sú len jednou z vecí, pri ktorých rozhodnutie Ústavného súdu ovplyvnilo mnoho ľudí.

Rozhodovanie 13 ústavných sudcov v Košiciach zväčša nepriťahuje takú pozornosť médií a verejnosti ako známe kauzy Jozefa Majského alebo Mariana Kočnera.

Ústavný súd je však najvyššou inštanciou v štáte, ktorý určuje charakter smerovania krajiny. Sudcovia sú volení na 12 rokov a to, ako sa pozerajú na zásadné etické alebo spoločenské otázky, prípadne z akého sú politické spektra, je dôležité.

Denník SME prináša prehľad jeho rozhodnutí, ktoré boli pre krajinu kľúčové.

Poplatky u lekárov

Keď v roku 2015 Smer pretlačil cez parlament zákaz poplatkov u lekárov, prezidentovi Andrejovi Kiskovi sa to nepáčilo. Zákon na prvý raz vetoval, no napriek tomu jednofarebná vláda Smeru novinku presadila. Kiska sa tak obrátil na Ústavný súd.

Zákon hovoril o tom, že žiadny lekár si nesmie pýtať od pacienta peniaze za to, že ho lieči a zároveň nemôže poskytovanie zdravotnej starostlivosti podmieňovať vyberaním poplatku. Zákon vymenúva, ktoré poplatky lekár nemôže vyberať.