Vláda sa v parlamente spoliehala na podporu fašistov, vyhlásil Kiska

Systém bŕzd a protiváh ostal podľa prezidenta Ksiku nedotknutý iba vďaka zmätkom pri hlasovaní.

24. okt 2018 o 15:56 (aktualizované 24. okt 2018 o 16:05) SITA

BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska je aj napriek tomu, že koalícia nesplnila svoj záväzok sprísniť výber kandidátov na Ústavný súd SR, ochotný využiť všetky ústavné právomoci tak, aby prispel ku kvalitnejšiemu súdu.

Nočné parlamentné hlasovanie bolo podľa prezidenta veľkým varovaním.

Kiska: Spoliehali sa na fašistov

„V mene mocenského ovládnutia bola vládna väčšina ochotná spoliehať sa na podporu fašistov,“ povedal v stredu prezident Kiska v reakcii na neúspešné hlasovanie o zmene ústavy pre médiá.

Princíp, akým bola koncipovaná Ústava SR, teda demokratický systém bŕzd a protiváh, ostal nedotknutý len vďaka zmätkom pri hlasovaní, dodal na margo toho, že napokon neprešla zmena, ktorá by obišla prezidenta z procesu výberu sudcov ÚS.

Poslancom NR SR zároveň pripomenul, že je ich povinnosťou zvoliť mu do februára 18 kandidátov, ktorí budú spĺňať odborné aj morálne kritériá pre ústavného sudcu.



Prezident zároveň pripomenul svoj dávnejší výrok – že ochota nastaviť pravidlá menovania tak, aby bol Ústavný súd SR nestranný, nezávislý a kvalitný, bude signálom politikov k právnemu štátu.

Tu podľa neho parlamentná väčšina zlyhala. Slovensko naďalej trpí hlbokou nedôverou v právny štát, vyviesť spoločnosť z tejto krízy je národná úloha.

Dá sa to dosiahnuť podľa neho tak, že ľudia budú mať istotu, že štát ochráni každého, bez ohľadu na to, kto zasiahol do jeho práv.

Kiska zároveň avizoval, že chce zvolať stretnutie právnických a súdnych organizácií a chce ich vyzvať, aby predkladali kvalitných kandidátov. Kvalitných právničiek a právnikov, ktorí by túto funkciu dokázali odborne aj čestne zastávať, máme na Slovensku podľa neho dosť.

Výber ústavných sudcov sa nemení

Poslanci novelu ústavy neschválili. Spôsob voľby ústavných sudcov zostáva po starom.

Za schválenie finálneho znenia zákona hlasovalo iba 55 poslancov z 97 hlasujúcich zákonodarcov. Väčšina opozičných poslancov pred hlasovaním zo sály odišla.

Poslanci 98 hlasmi schválili pozmeňovací návrh Róberta Madeja, ktorý predložil za stranu Smer a Slovenskú národnú stranu (SNS). Keďže novela neprešla ako celok, tento návrh Madeja platiť nebude.

Za Madejov návrh hlasovali všetci prítomní poslanci za Smerokrem Mareka Maďariča, celá SNS, Most-Híd okrem Petra Kresáka, ktorý sa zdržal a celý klub ĽSNS, Sme rodina a trojica odídencov od Borisa Kollára.

Cieľom návrhu, ktorý v pléne predložil Madej, bolo zavedenie priamej voľby sudcov ÚS SR Národnou radou SR, a to trojpätinovou väčšinou hlasov (90 hlasov) všetkých poslancov.

Takto zvolený uchádzač by následne zložil sľub do rúk prezidenta, čím by sa ujal funkcie sudcu ÚS SR.