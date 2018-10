Ficova kríza sa priblížila. Hľadanie sudcov bude zrejme nadlho

Do odchodu väčšiny z ústavných sudcov sú plánované už len dve schôdze parlamentu. Voľba ich nástupcov bude zrejme viaznuť.

24. okt 2018 o 19:08 Peter Kováč, Lucia Krbatová

Prezident Andrej Kiska by mohol do svojho odchodu vyberať aj nástupníčku predsedníčky Ústavného súdu Ivetty Macejkovej.(Zdroj: SME - TOMÁŠ BENEDEKOVIČ)

BRATISLAVA. Ústavná kríza, ktorú už od septembra veští bývalý premiér Robert Fico zo Smeru, nemusí byť ďaleko od toho, čo čaká Slovensko v ďalších týždňoch. Čas na zvolenie nových ústavných sudcov sa totiž skrátil natoľko, že koaliční politici už teraz pripúšťajú problémy pri veľkej obmene Ústavného súdu.

Na tom skončí vo februári deväť z celkovo trinástich sudcov. Dovtedy by preto mali poslanci zvoliť osemnásť kandidátov, z ktorých si prezident Andrej Kiska vyberie a vymenuje za sudcov presnú polovicu. Keďže parlament v utorok neschválil nové pravidlá voľby kandidátov, postupovať sa bude podľa tých starých.

Aby to stihol do skončenia volebného obdobia deviatich sudcov, má už len dve príležitosti. Parlament má totiž do marca zasadať už len dvakrát – na konci novembra a na prelome januára a februára budúceho roka.

„Skúsenosti, ktoré mám z predošlých vlád, keď bol ten istý model voľby, ukazujú, že sme mali problém navoliť všetkých a ani sme nenavolili,“ hovorí predseda Mosta-Hídu Béla Bugár s tým, že podobná situácia nastala aj v roku 2007 počas vlády Mikuláša Dzurindu. Na súde sa tak uvoľnilo na istý čas až deväť sudcovských miest.

Na zvolenie kandidáta je potrebná nadpolovičná väčšina poslancov, ktorí sa zúčastnia na danej voľbe. Keďže hlasovanie býva v tomto prípade tajné, Bugár sa obáva aj toho, že niekto nechtiac alebo aj naschvál zahlasuje proti dohodnutému kandidátovi.

„Lebo niekomu sa nepáči to, druhému zasa ono,“ vysvetľuje Bugár.

Časovú tieseň pripúšťa aj šéf ústavnoprávneho výboru parlamentu Róbert Madej. Naznačuje, že voľba ústavných sudcov sa na najbližšiu parlamentnú schôdzu ani nemusí dostať. Stíhalo by sa to len, ak by bola lehota na predkladanie kandidátov skrátená na pár dní.

Ďalšia parlamentná schôdza na prelome januára a februára prebehne len pár dní pred koncom funkčného obdobia dosluhujúcich ústavných sudcov.

Ich výpadok bez náhrady by súd úplne znefunkčnil, pripúšťa ďalej Madej.