Fico aj po výpovedi v kauze Gorila tají, či bol v konšpiračnom byte

Predsedu Smeru vypočuli v máji 2017.

25. okt 2018 o 18:15 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Aj po výsluchu v kauze Gorila odmieta predseda Smeru a expremiér Robert Fico povedať, či bol v byte na Vazovovej.

Konšpiračný byt sa spomína v údajnom spise Slovenskej informačnej služby Gorila, ktorý sa na internete objavil na konci roku 2011.

Jedným z politikov, ktorých spis spomína medzi návštevníkmi bytu, je šéf vtedy opozičného Smeru Fico.

"Robert Fico za druhej vlády Mikuláša Dzurindu sedel v opozícii," povedal šéf Smeru na štvrtkovej tlačovke po predsedníctve Smeru. Reagoval, že nemá nič spoločné s privatizáciou Slovenských elektrární, ktorú označil za hlavnú tému Gorily.

"Neotravujte ma s kokakolou," dodal.

Spis Gorila je o rozhovoroch politikov a šéfa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka o províziách a korupcii za druhej vlády Mikuláša Dzurindu z SDKÚ v odpočúvanom byte na Vazovovej ulici v Bratislave.

Penta od začiatku kauzy popiera pravosť spisu.

Vypovedal vlani

Úrad špeciálnej prokuratúry denníku SME minulý týždeň potvrdil, že Fico v tejto kauze vypovedal. Kedy výsluch prebehol, z prokuratúry nespresnili.

"Bol som na špeciálnej prokuratúre vypovedať niekedy v máji 2017," povedal Fico na štvrtkovej tlačovke po predsedníctve Smeru. Čo sa ho pýtali na výsluchu a ako ho hodnotí, nepovedal.

V byte na Vazovovej bol Fico podľa spisu Gorila ešte v marci 2006 a na pitie si vypýtal kokakolu a s Haščákom hovoril o politike aj o biznise.

“ Fico hovorí, že v politike je 14 rokov, nie je samovrah a nedá sa po vstupe do vlády predať za 5,50. „ Spis Gorila

"Fico hovorí, že v politike je 14 rokov, nie je samovrah a nedá sa po vstupe do vlády predať za 5,50," opisuje stretnutie spis.

"Haščák sa pýta, ako to vypadá s Jurajom Širokým a Vladimírom Poórom. Fico odpovedá, že so Širokým sa dá, ale s Poórom je to horšie. Haščák rozpráva Ficovi, že oni (Široký, Poór, Kiňo) nie sú zvyknutí na konkurenciu a súťaž na trhu, a ich obchodovanie je postavené len na lobingu ("žijú len z lobingu“). Fico sa pýta Haščáka na Širokého," píše sa ďalej v spise.

Spomínaní podnikatelia boli prinajmenšom v minulosti považovaní za sponzorov Smeru.

Spis spomínal aj Határa

Ďalšie informácie o vzťahu Smeru a Penty prináša záznam neskoršieho Haščákovho stretnutia s Ficovým tajomníkom Františkom Határom. Podnikateľ mu podľa spisu povedal, že by chcel finančne prispieť na Smer. "Hovorí, že by im dal, dajme tomu, päť miliónov korún," píše sa v spise.

Dnes už zosnulý Határ vtedy podľa spisu povedal, že by išlo o čierne peniaze navyše oproti oficiálnemu príjmu.

Po vyše týždni sa vraj obaja opäť stretli. "Haščák doniesol Határovi peniaze v hotovosti," píše sa v Gorile.