Exekúcie chcú zastaviť bez amnestie. Milióny eur zaplatia veritelia

Najviac dlhov majú ľudia voči Sociálnej poisťovni a trom zdravotným poisťovniam. Opatrenie štátu môže tieto inštitúcie vyjsť na milióny.

25. okt 2018 o 20:33 Peter Kováč

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Amnestia to nebude, no štát ľuďom s dlhoročnými exekúciami, ktoré nevládzu platiť, predsa len pomôže. Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo očakávaný návrh, o ktorom sa hovorí ešte od kampane pred parlamentnými voľbami v roku 2016.

Znamenať by mal to, že sa na súdoch zastavia všetky exekúcie staršie ako päť rokov, v ktorých sa za posledných 18 mesiacov nepodarilo vymôcť viac ako 15 eur. Dlh ľudí však existovať neprestane, len ho od nich prestanú vymáhať. Ďalej budú môcť dlžníci len dúfať, že to na súde nik nenapadne.

Prečítajte si tiež: Exekútor môže siahnuť na dedičstvo, no nie na všetky veci

„Pohľadávka nezanikne, len zastavíme staré konanie,“ vysvetlil minister spravodlivosti Gábor Gál z Mosta-Hídu.

Zastavenie konania na súde znamená, že exekútori prestanú dlh aktívne vymáhať, a tiež to, že dlžoba prestane narastať.

Ak pritom veritelia so zastavením nebudú súhlasiť, budú si môcť podať nové podnety a v ich prípade sa konanie obnoví. Riadiť sa však už bude novými pravidlami exekúcií, ktoré vlani presadila exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Tie napríklad zjednodušili osobný bankrot.

Zastaviť by sa takto malo podľa odhadov asi milión exekučných prípadov z celkového počtu približne 3,7 milióna sporov, ktoré momentálne zavaľujú súdy. Minister nepredpokladá, že zastavené prípady by sa neskôr znovu obnovovali.

"Nemyslím si, že tých podaní bude veľmi veľa, pretože je tam požiadavka zaplatenia poplatku a niektorí veritelia veľmi dobre vedia, že ich pohľadávky sú nedobytné," predpokladá Gál.

Jeho odhady sa však ani zďaleka nemusia naplniť. Ministerský návrh totiž ráta s tým, že trovy doterajšieho konania nezaplatí štát, ale takzvaný oprávnený. Pôjde teda o inštitúcie a podniky, ktoré sa už roky snažia neúspešne domôcť svojich peňazí od dlžníkov.

“ Ak to má platiť oprávnený, tak v prípade sociálnej poisťovne to zaplatíme my všetci, ktorí platíme do sociálnej poisťovne. „ Milan Ficek, advokát

Najviac živých exekúcií má v súčasnosti Sociálna poisťovňa, za ktorou nasledujú tri zdravotné poisťovne a Dopravný podnik Bratislava.

"Ak to má platiť oprávnený, tak v prípade sociálnej poisťovne to zaplatíme my všetci, ktorí platíme do sociálnej poisťovne. Pretože odniekiaľ tie peniaze na úhradu exekútorov musia prísť," okomentoval opatrenie advokát Milan Ficek.

Koľko bude opatrenie stáť veriteľov, však ministerstvo nevie povedať.

"Presný odhad nám zatiaľ neumožňuje neznámy počet dotknutých subjektov či výšky trov," vysvetlila Alexandra Szakálová z tlačového oddelenia rezortu.

Pôjde o milióny