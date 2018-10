Drucker: Pýtal som sa, prečo sme nevedeli, že Jasaň bol v kontakte s Vadalom

Exminister vnútra Tomáš Drucker vraví, že pri Gašparovi nemal podporu Smeru.

29. okt 2018 o 16:59 Ján Krempaský

Pred vyše pol rokom ste skončili ako minister vnútra, čo aktuálne robíte?

"Venujem sa súkromným aktivitám."

Keď ste odchádzali z postu ministra, ako dôvod ste uviedli, že keďže nerezignoval vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar, odchádzate vy. Môžete vysvetliť, prečo ste to urobili?

„Myslím, že som to už niekoľkokrát dostatočne vysvetlil.“

Stále je to však nejasné. Môžete to ešte raz s odstupom času vysvetliť?

"Urobil som to, čo som považoval za správne. Nešiel som do tej funkcie preto, lebo som sa o to snažil. Bol to kompromis, na ktorý som v tej chvíli pristúpil. Bol by som radšej zostal v zdravotníctve. Považoval som to za jeden z krokov, ako situáciu upokojiť. Ako dať najavo, že politika nemá byť len o tom za každú cenu sa udržať, ale keď človek nevie realizovať niektoré veci, tak by nemal zotrvávať vo funkcii. Myslím si, že tým, že som odišiel, som povedal veľa aj neverbálne."

Prečo ste Gašpara ako minister jednoducho neodvolali?

"Je nesprávne, aby minister konal pod tlakom len preto, aby dal za pravdu alebo sa zapáčil masám, ktoré boli na námestiach. To neznamená, že som nevnímal tento hlas dostatočne hlasno. Povedal som, že si musím urobiť najprv predstavu. Zhodnotil som to, že za ten krátky čas som na odvolanie Tibora Gašpara nenachádzal dostatok takých dôkazov, aby som mohol povedať, že ho musím odvolať. Zároveň som však povedal, že vnímam zodpovednosť najvyššieho predstaviteľa, ktorý síce nebol politik, ale ako predstaviteľ Policajného zboru preberal za celý Policajný zbor veľmi silnú mediálnu zodpovednosť. Mal šancu upokojiť situáciu svojím rozhodnutím. Napríklad vzdaním sa funkcie. Keď k tomu nedošlo, tak som si povedal, že musím ukázať ja, že takto sa to má robiť."

Lenže na Slovensku ministri neodchádzajú tak, že keď im formálne podriadený človek neodíde, odídu oni.

"Lenže ja som nebol politik, ktorý vzišiel z volieb s mandátom. Bol som najatý na zdravotníctvo, ako krízový manažér, ktorý mal pomôcť niečo urobiť. V danom čase asi aj na základe výsledkov, ktoré som dosiahol, sa našiel kompromis, aby som išiel na vnútro. Vnútro je silový rezort, ktorý si vyžaduje silový mandát. Tento tento mandát som nemal. Ak som necítil, že to bude podľa mňa, tak to bolo správne rozhodnutie."

Je síce pravda, že ste nevzišli z volieb ako politik s mandátom, ale na ministerstve ste boli nominantom Smeru, najsilnejšej strany.

"A vyhodnotil som to tak, že nemám taký mandát, aby som to mohol realizovať podľa seba."

Znamená to, že ste necítili podporu Smeru?