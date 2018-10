Tlačenka je len pre odvážnych. Kanaďanka o slovenskej kuchyni

Spectacular Slovakia: Cudzinci v cestovateľskom podcaste rozprávajú o svojich skúsenostiach na Slovensku.

26. okt 2018 o 15:00 Michaela Terenzani, Tomáš Rybár, Naomi Hužovičová

Chute, ktoré sa nám v strednej Európe môžu zdať všedné a málo zaujímavé, môžu pre cudzinca byť exotickou lahôdkou. Ktoré slovenské jedlo má najradšej blogerka Naomi Hužovičová, ktorá na Slovensko prišla pred viac ako desaťročím z Kanady a dnes píše (nielen) o slovenskom jedle? Prečo nerada praží“šnicle” a prečo miluje slovenské polievky? Viac sa dozviete v aktuálnej časti podcastu.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/519146871&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Odoberajte podcast Spectacular Slovakia zadarmo:

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama