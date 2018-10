Kiska prehral súdny spor o pozemky vo Veľkom Slavkove

Právny zástupca prezidenta SR nevylúčil, že voči verdiktu sa odvolajú.

26. okt 2018 o 13:20 (aktualizované 26. okt 2018 o 14:39) TASR

POPRAD. Prezident Andrej Kiska prehral spor o pozemky v katastri obce Veľký Slavkov, rozsudok ešte nie je právoplatný, keďže obžalovaný má 15-dňovú lehotu na odvolanie.

Sudca Okresného súdu v Poprade Miroslav Radačovský totiž v piatok rozhodol v kauze sporných pozemkov pod Tatrami, o ktorých vlastníctvo sa od marca sporil Ján Franc so slovenským prezidentom.

Súd rozhodol v neprospech Kisku

Sudca dal vo verdikte za pravdu žalobcovi, a teda uznal vlastnícke práva k sporným pozemkom Francovi.

"Dôvod, prečo súd takto rozhodol, je, že čo sa týka skutkových zistení, je absolútne zrejmé a nespochybniteľné, že pán doktor Franc nadobudol tieto pozemky od svojho otca na základe darovacej zmluvy. On aj jeho otec sa správal k týmto pozemkom ako vlastník, pretože ich dal aj do nájmu, a nemožno teda konštatovať, že šlo o nedbalého vlastníka," konštatoval sudca.

Na druhej strane, doplnil, že žalovaný Kiska na základe kúpnej zmluvy predmetné pozemky nadobudol od Júliusa Sirockého

. "Buďme teda objektívni, vychádzajme z dôkazov a vezmime do úvahy, že čo sa týka Kisku, pozemky nadobudol v dobrej viere. Ale koho sa týka otázka dobrej viery, veď obaja konali v dobrej viere. V prípade, že by súd zamietol žalobu, čo by sa udialo? Udialo by sa to, že pán Franc by prišiel zákonným spôsobom o to, čo v skutočnosti mal, a vlastníkom by ostal pán Kiska. Bolo by to spravodlivé rozhodnutie? Teraz, keď som takto rozhodol, nič sa vlastne neudialo, pretože pozemky ostanú v rukách toho, komu patrili, a pán Kiska má nárok na vrátenie finančných prostriedkov od toho, od koho pozemky kúpil," zdôraznil Radačovský a dodal, že rozhodol aj na základe svojho vedomia, svedomia, presvedčenia a životných skúseností.

Kiska sa môže odvolať

Verí, že jeho rozhodnutie nebude nikto spochybňovať.

Právny zástupca prezidenta Ladislav Scholcz nevylúčil ani nepotvrdil, že jeho klient sa voči verdiktu súdu odvolá.

"Budem ho informovať o výsledkoch sporu, zváži všetky okolnosti, zatiaľ neviem povedať, či sa odvoláme," uviedol po vyhlásení verdiktu.

"Je to úľava, pretože kdekoľvek sme išli, nás odbili. Celá táto záležitosť je jeden veľký podvod, v ktorom sa ešte ďalšie vyšetrovanie bude viesť," zhodnotil verdikt súdu Franc.

Na pojednávaní bola aj mama žalobcu Anna Francová, ktorá veľmi ťažko prežívala celý spor.

"Manžel to dostal ako dar a my sme to dali potom nášmu synovi. Bolo to veľmi smutné, nič falošné sme nerobili, žijeme čestne. Teraz som spokojná, že sa na súde robia poriadky," zhodnotila.

Ako dodala, bola veľmi prekvapená z toho, že to prezident nechal zájsť až do takéhoto stavu.