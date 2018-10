Dobré ráno: Európa zakáže jednorazové plasty, čo už nenájdete

Schvália zákaz plastov. Čo sa teraz stane.

28. okt 2018 o 23:15 Tomáš Prokopčák, Martina Raábová

Vypočujte si podcast

Žiadne plastové slamky, žiadne plastové príbory, žiadne platové riady, tyčinky do uší, obaly či poháre.

Európsky parlament schválil rozsiahly celoeurópsky zákaz plastových výrobkov, ktoré znečisťujú rieky a moria, rozpadávajú sa na mikročastice a dostávajú sa do ekosystémov.

Vedci ich tak našli už aj v pitnej vode, vrátane Slovenska, dokonca v našich telách. Nové nariadenie, ktoré by mali postupne zaviesť jednotlivé členské štáty, by malo planéte aj nám aspoň trošku pomôcť.

Aký veľký však máme problém, čo to Európsky parlament vlastne schválil a čo by sme mali robiť my všetci, aby sme našej planéte aspoň trošku pomohli?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Martinou Raábovou.

Krátky prehľad správ

Pri príležitosti stého výročia vzniku Československa navštívil Slovensko a Českú republiku francúzsky prezident Emmanuel Macron. "Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bola veľkým šokom. Otriasla Slovenskom, Francúzskom, ale i celou Európou. Reakciu Slovákov na túto udalosť si však navždy zapamätám. Občania ukázali, do akej miery im záleží na slobode prejavu a tlače. Ich zhromaždenia na Námestí SNP sa hemžili európskymi zástavami," povedal Macron v exkluzívnom rozhovore pre denník SME. Celý si ho môžete prečítať na webe.

Prokuratúra preskúma prípad napadnutej študentky, na ktorý upozornil náš reportér Roman Cuprik. Napadol ju bývalý priateľ, obúchal jej hlavu o auto, zlomil nos a spôsobil podliatiny... napriek tomu dostal trest len 1500 eur. Prokurátor sa proti trestu neodvolal, teraz si však Krajská prokuratúra vyžiadala spis a celý prípad preverí. Na prípad sa znovu pozrie aj polícia.

Český pesničkár a údajný spolupracovník ŠtB Jaromír Nohavica dostane vyznamenanie od Vladimíra Putina. Už mu blahoželal aj český prezident Miloš Zeman. Nohavica dostane ruské ocenenie za údajné "zásluhy pri upevňovaní priateľstva a spolupráce medzi národmi, úspešnú činnosť vo veci zbližovania a vzájomného obohacovania kultúr národov a národností".

Český miliardár Daniel Křetínský kúpil podiel vo francúzskom denníku Le Monde. Cena nie je známa, získať by mal 49 percent v holdingu, ktorý spoluovláda denník. Křetínský už vo Francúzsku získal týždenník Marianne, na Slovensku a v Česku vlastní rádiá, denníky a časopisy.

Ďalšia štúdia naznačuje súvislosť medzi Alzheimerovým ochorením a vírusom herpesu. Pre herpes vírusy je typické, že v tele dokážu spať a človek ich v sebe nosí bez toho, aby na seba upozornili. Pri oslabenej imunite sa však dokážu prebudiť a znova sa začnú množiť. Vtedy môžu urýchľovať tvorbu bielkovín súvisiacich s Alzheimerom.

