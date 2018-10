Sudca by na Kiskovom mieste odstúpil. Prezident vidí zaujatosť a nenávisť

Známy sudca mal v minulosti problémy pre kokaín a guľovnicu, ktorú uňho našli.

26. okt 2018 o 17:06 Peter Kováč

BRATISLAVA. Známy sudca Miroslav Radačovský, ktorý mal v minulosti sám súdne ťahanice, sa pustil do prezidenta Andreja Kisku.

V piatok rozhodol v kauze pozemkov vo Veľkom Slavkove v jeho neprospech a odkázal mu, že by mal zvážiť odstúpenie a odchod z krajiny.

"Keby ja som bol prezidentom republiky a sudca, ktorýkoľvek iný, by zistil všetky skutočnosti a súvislosti tak ako ja, vzdám sa funkcie prezidenta republiky, nebudem sa uchádzať o žiadnu inú politickú funkciu, odídem do štátu, kde sa cítim dobre, napríklad do Spojených štátov amerických alebo Izraela, a pozor, tým nechcem tvrdiť, že si vysoko nevážim americký alebo židovský národ, ale takto by som konal ja," povedal Radačovský, ktorý je sudcom Okresného súdu v Poprade.

Jeho slová zazneli krátko po vynesení verdiktu v spore, v ktorom sa Kiska súdil o pozemky s popradským zubárom Jánom Francom. Ten tvrdí, že pozemky sú jeho ešte od deväťdesiatych rokov. Na druhej strane má Kiska list vlastníctva, podľa ktorého pozemok s rozlohou 1,2 hektára získal v roku 1999 bez tiarch.

Piatkové rozhodnutie, podľa ktorého majú pozemky pripadnúť zubárovi, je zatiaľ neprávoplatné a dá sa proti nemu odvolať.

Kiska k rozhodnutiu odkázal, že rozumie emóciám Franca, ak prišiel o pozemok neprávom, pretože jeho pocity boli rovnaké. Pozastavil sa však nad správaním sudcu Radačovského.

"Rozhodnutie súdu prezident rešpektuje, ale slová sudcu o tom, že by sa mal vysťahovať zo Slovenska, ho prekvapili. Preto rozmýšľa, ako bude ďalej postupovať vzhľadom na sudcovu zjavnú zaujatosť a nenávisť k prezidentovi, ktorého nepochopiteľne napadol," povedal Kiskov hovorca Roman Krpelan.

Sudca svojím správaním podľa neho poškodil aj rozhodnutie pozitívne pre rodinu Francovcov.

Sudca s problémami pre kokaín či zbrane