Okrem Kočnera si nechávala veštiť aj Zsuzsová, úloha veštice je nejasná

Denník SME našiel Zsuzsovej vešticu.

28. okt 2018 o 20:16 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Marian Kočner údajne žiadal z väzby informácie od veštice o svojej budúcnosti.

Odkazy, ktoré si údajne s vešticou posielali cez pobočníka Petra Tótha, však môžu mať aj iné vysvetlenie.

Obvinení v mafiánskych kauzách totiž zvyknú spoza mreží posielať svojim kumpánom správy v inotajoch, keďže vedia, že ich komunikácia je sledovaná.

Krátko po svojom zatknutí jeden z obvinených Zoltán Andruskó označil Kočnera za hlavného objednávateľa vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Kočner je podnikateľ z mafiánskych zoznamov, ktorý mal konflikty s viacerými novinármi a Kuciaka zastrašoval.

Nedávno Denník N zverejnil informáciu, že Tóth vypovedal na polícii o tom, že Kočner si rok pred vraždou najal na sledovanie novinárov vrátane Kuciaka.

Kočner Tótha spojil aj s údajnou objednávateľkou vraždy Alenou Zsuzsovou. Zsuzsová mala cez Tótha odovzdávať Kočnerovi do väzenia odkazy o tom, čo mu predpovedá veštica.

Tóth poprel, že by takáto jeho výpoveď existovala. Zároveň už v stredu povedal, že on sám sa nikdy so žiadnou vešticou nestretol.

Vyhol sa však odpovedi na to, či cez telefón odovzdával veštecké odkazy Kočnerovi do väzenia.