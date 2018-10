Veliteľ gestapa im ponúkol miestnosť, aby sa celá rodina mohla otráviť

Chanan Abeles prežil skrývanie aj koncentrák.

27. okt 2018 o 19:14 Andrea Jelínková

„Šesť vnúčat a štrnásť pravnúčat, to je naša odpoveď Hitlerovi,“ s pýchou v hlase ukazuje Chanan Abeles rodinné fotografie.

V izraelskej Haife tento bratislavský rodák rozprával o mesiacoch, ktoré počas vojny strávil v úkryte, aj o ceste so sionistickou skupinou mládeže do novovzniknutého štátu Izrael.

Narodil sa v roku 1929 v Bratislave do tradičnej židovskej rodiny. Otec prevádzkoval obchod, mamička mu pomáhala a starala sa o dve deti, Chanana a jeho sestru Zuzanu. „Moje detstvo bolo úplne pokojné a obyčajné až do roku 1939,“ rozpráva pamätník.

Po vzniku Slovenského štátu sa situácia zmenila a osobne vnímal predovšetkým to, že musel odísť zo školy. Abelesovci mali šťastie, pretože otec bol uznaný za ekonomicky dôležitého Žida, a tým pádom sa rodina nemusela obávať deportácií do zberných táborov, kde bola sústredená veľká časť slovenských Židov.

„Po povstaní to bolo opäť iné, vtedy deportovali celé rodiny a museli sme ísť do úkrytu,“ vysvetľuje Chanan Abeles.

Chcel by som skúsiť prežiť

Abelesovci našli skrýšu v bývalom bratislavskom bare. K štyrom členom rodiny postupne pribúdali ďalší ohrození, až sa do úkrytu dostalo niečo vyše dvadsať ľudí.

Po niekoľkých mesiacoch bol však úkryt prezradený - priateľku jedného z ukrývaných mladíkov zatkli a pri výsluchu všetko prezradila.

„Na Silvestra 1944 prišlo gestapo, všetkých nás zobrali a odviedli na stanicu. Tam sme mali zostať a čakať na ďalší transport. Veliteľ však otca poznal a ponúkol mu, že nám poskytne miestnosť, ak by sme sa ako rodina chceli spoločne otráviť.

Ja som nemal ani pätnásť rokov, takže som povedal: ,Ešte som nežil dosť, takže by som chcel skúsiť prežiť,'" spomína Chanan Abeles.

V januári 1945 sa rodina dostala do zberného tábora v Seredi. „Bolo to päť mesiacov pred koncom vojny, našťastie už nejazdili transporty do Osvienčimu,“ hovorí pamätník.

Po krátkej dobe bola sestra s mamičkou prevezená do Terezína a Chanan s otcom do koncentračného tábora Sachsenhausen. Obaja prešli selekciou a boli vybraní do pracovného komanda.

„Poslali nás do Berlína, kde sme pracovali na výkopoch, budovali bunkre a podobne. Vtedy som ochorel na zápal pľúc a len vďaka holandskému lekárovi, ktorý ma nechal na maródke čo najdlhšie, som sa dočkal konca vojny,“ spomína Chanan Abeles.

Letný tábor Makabi ha-cair, 1947. Chanan Abeles v strede. (zdroj: Archív pamätníka)

Do Izraela až po maturite

Po skončení vojny sa s oteckom vrátili do Bratislavy, kde sa opäť stretla skoro celá rodina. Pamätník sa liečil z následkov väznenia v koncentračnom tábore a prvé mesiace po oslobodení strávil v nemocnici. Už vtedy začal uvažovať o vysťahovaní do Palestíny - patril totiž k aktívnym členom sionistického hnutia Makabi ha-cair a viedol skupinu mládeže.

„Otecko mi v odchode nebránil, ale mal jedinú podmienku, aby som si urobil pred odchodom maturitu,“ usmieva sa Chanan Abeles a dodáva, že je za toto rozhodnutie otcovi vďačný. Maturitnú skúšku zložil úspešne a potom pracoval ako učiteľ v židovskom sirotinci v Novom Meste nad Váhom.

Plánovaný odchod skomplikovala vojna o nezávislosť novovytvoreného štátu, takže pred odchodom do Izraela, kam mal ísť ako vedúci skupiny mládeže, stihol ešte absolvovať prípravný kurz pre prácu v poľnohospodárstve, hachšara, na predmestí Bratislavy.

Odchádzal v januári 1949 spolu so svojou budúcou manželkou Miou. „Svadobné prstienky máme ešte z Bratislavy," usmieva sa pri pohľade na svoju ženu Miu, ktorej v Izraeli hovoria Miriam.

Cestovali cez Rumunsko a Turecko, odkiaľ pokračovali loďou Transylvania do prístavu v Haife.

V armáde a kibuci

Napriek tomu, že mal hneď po príchode narukovať do armády, zostal ako vedúci skupiny nových prisťahovalcov v tábore pre novoprichádzajúcich v Kirjat Elijah neďaleko Haify. Neskôr sa s manželkou presťahoval do kibucu Kfar Makabi.

„Podmienkou pre prijatie do kibucu bolo, aby štyria mladí z kibucu narukovali do armády. Tentoraz ma vybrali a na dva roky som slúžil,“ rozpráva Chanan Abeles.

Po skončení vojenskej služby zostal v armáde niekoľko ďalších rokov, pretože mu ponúkli miesto účtovníka, ktoré rád prijal. Do Izraela sa postupne prisťahovala jeho sestra, rodičia aj prarodičia.

S manželkou Miou vychovali dve deti, okrem toho sa Mia starala aj o rodičov a starých rodičov svojho muža a vychovala taktiež väčšinu svojich vnukov. Aj preto sa dnes manželia Abelesovci tešia zo širokej rodiny a pevných vzťahov, ktoré, predovšetkým vďaka pani Mii, rodinu spájajú.