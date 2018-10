Reportéri bez hraníc: Pri vyšetrovaní Kočnera treba pridať

Kočner je podozrivý z objednávky vraždy.

28. okt 2018 o 11:44 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) vyzýva slovenské orgány, aby zvýšili svoju snahu pri vyšetrovaní vyhrážok novinárom, ktoré im adresoval Marian Kočner podozrivý z objednávky vraždy Jána Kuciaka.

"Všetka pozornosť by sa mala sústrediť na aktivity Mariana Kočnera, vrátane jeho útokov na slovenské médiá a jeho možného zapojenia do vraždy Jána Kuciaka," hovorí európska šéfka Reportérov bez hraníc Pauline Adés-Mevelová pre stránku organizácie.

Dodáva, že si vážia pokrok, ktorý Slovensko urobilo vo vyšetrovaní vraždy, no vyzýva, aby boli všetky kroky dotiahnuté až do konca.

"Oficiálne orgány musia vyslať jasnú správu, že zastavia obštrukcie týkajúce sa slobody prejavu, a že budú garantovať bezpečnosť slovenských novinárov pred ľuďmi ako je Kočner. Slovensko si nemôže dovoliť ďalšiu tragédiu," uvádza Mevelová.

Ignorácia sťažností

Reportéri bez hraníc pripomínajú, že slovenské orgány v minulosti odmietli riešiť trestné oznámenie Jána Kuciaka, ktorý sa na polícii sťažoval, keď sa mu Kočner vyhrážal.

“ Oficiálne orgány musia vyslať jasnú správu, že zastavia obštrukcie týkajúce sa slobody prejavy, a že budú garantovať bezpečnosť slovenských novinárov pred ľuďmi ako je Kočner. „ Pauline Adés-Mevelová, šéfka Reportérov bez hraníc pre Európu a Balkán.

"Budem zbierať špinu na vás aj na vašu rodinu," hovoril Kočner Kuciakovi do telefónu začiatkom septembra 2017 s tým, že ho chce skompromitovať tak, aby už nikdy nepísal.

Krátko po vyhrážkach Kuciak podal trestné oznámenie, no polícia ani prokuratúra sa prípadu nikdy poriadne nevenovala.

Svoju nečinnosť po Kuciakovej vražde potom viackrát oficiálne orgány priznali.

Kočner za mrežami

Kočner, ktorého meno figuruje aj na takzvaných policajných mafiánskych zoznamoch, sa tento rok dôrazne zaujímal aj o osobné informácie reportéra denníka SME Adama Valčeka.

Potom, ako sa ho Valček pýtal na kauzu Technopol mu Kočner poslal mail, v ktorom sa ho pýtal na jeho súkromie a zdravotný stav. Valček takisto na Kočnera podal trestné oznámenie.

Koncom júna polícia Kočnera zadržala a následne ho súd poslal do väzby. Nebolo to však kvôli jeho vyhrážkam, ale kvôli údajnému podvodu so zmenkami, na základe ktorých si od televízie Markíza pýta 69 miliónov eur.

Následne ho polícia obvinila aj v ďalších prípadoch ekonomickej trestnej činnosti, či už v súvislosti s daňami, alebo za podvody s nehnuteľnosťami.

Potom, ako koncom septembra polícia zadržala štvoricu podozrivých z účasti na vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, jeden z obvinených, podnikateľ Zoltán Andruskó, vypovedal, že objednávateľom vraždy mal byť práve Kočner.

Neskôr vyšlo najavo, že Kočner si mal u bývalého novinára a príslušníka SIS Petra Tótha objednať sledovanie minimálne piatich novinárov, okrem iných aj Kuciaka.

Aj táto informácia znepokojuje Reportérov bez hraníc, ktorá sa na to pýtala Kočnerových advokátov, no tí neodpovedali. Polícia zatiaľ Kočnera z objednávky vraždy neobvinila.

Na záver svojej správy Reportéri bez hraníc upozorňujú, že oproti roku 2017 sa Slovensko prepadlo v rebríčku slobody tlače o desať priečok na 27. miesto spomedzi 180 hodnotených krajín.

Napriek tomu predseda parlamentu Andrej Danko (predseda SNS) minulý týždeň v rozhovore pre Nový Čas avizoval, že chce sprísniť zákony týkajúce sa médií. Zákon chce predložiť ešte tento rok.