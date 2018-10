Desať správ, ktoré zaujali cudzincov.

29. okt 2018 o 7:14 The Slovak Spectator

1. Halloween v Bratislave? Na tieto akcie sa rozhodne oplatí prísť. Top 10 events in Bratislava

2. Ako dlho sa vyrába jeden Jaguar? Pozrite sa do novej fabriky v Nitre: It takes six hours to assemble one Land Rover Discovery in Nitra

3. Československo Slovákov zachránilo pred zánikom, hovorí expert na Masaryka. Czechoslovakia was saving grace for Slovaks

4. Načo je vlastne dobrý titul JUDr? Why is an 18-year-old doctoral dissertation causing an uproar among the public?

5. Verili sme, že na západe je všetko lepšie. Už si to nemyslím, hovorí Slovenka, ktorá sa vrátila domov: Blog: Slovakia needs a positive culture of role models

6. Na brehu potoka Slanec sa našla unikátna dýka: Bronze Age dagger unearthed

7. Aké tajomstvá odhalili vykopávky na námestí v Starej Ľubovni? Unexplored church conceals historic secrets

8. Prečo Slovensko uprednostňuje zimný čas? When Daylight Saving Time is abolished, Slovakia will keep winter time

9. Skúsenosti z vedenia televízie mi môžu pomôcť, hovorí v rozhovore Václav Mika, kandidát na primátora Bratislavy. Mika: Bratislava needs to define what kind of city it is

10. Štefánik pravdepodobne nafotil prvý československý akt: Štefánik co-founded Czechoslovakia but did not live to see it thrive

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.