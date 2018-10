Ústavný súd nie je miestom pre politikov, upozornil Harabin

Sudca Najvyššieho súdu a kandidát na prezidenta by zdvihol vekovú hranicu kandidátov na sudcov na Ústavný súd až na rozpätie od 50 do 60 rokov.

29. okt 2018 o 9:14 SITA

BRATISLAVA. Sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin by pri voľbe ústavných sudcov diskvalifikoval z možnosti kandidovať politikov a tiež by zvýšil vekovú hranicu do rozsahu od 50 do 60 rokov.

“ Nie je možné, aby z politika, ktorý politicky korupčníčil v parlamente dvadsať rokov, bol odrazu nezávislý sudca. „ ŠTEFAN HARABIN

Uviedol to s tým, že iba takýmito pravidlami sa dosiahne nezávislosť sudcov Ústavného súdu SR.

Harabin by neakceptoval ani pokus koaličného Smeru-SD, ktorým chcel za istých podmienok vynechať z procesu menovania sudcov prezidenta.

Trestnoprávna imunita ako lákadlo pre politikov

Podľa slov sudcu chcú politici iba dosadiť svojich nominantov na Ústavný súd SR, aby si zaručili v budúcnosti trestnoprávnu imunitu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Slovensko čaká veľká výmena ústavných sudcov, vymení sa ich až deväť z celkového počtu trinásť.

Podľa platných pravidiel zvolí Národná rada SR 18 kandidátov, z ktorých prezident vymenuje polovicu.

Prečítajte si tiež: Čo bude s Ústavným súdom a prečo je dôležitý

"Im (politickým stranám, poznámka red.) nejde o apolitický, odborný a nezávislý Ústavný súd SR. Aj koalícii aj opozícii ide len o to, aby dostali svojich politických nominantov na ústavný súd a aby im tí zvolení sudcovia potom v budúcnosti garantovali trestnoprávnu imunitu," uviedol Štefan Harabin.

"Ak by mali politici záujem o zmenu k apolitickému a odbornému ústavnému súdu, v prvom rade by zaviedli pre kandidátov povinné bezpečnostné previerky a tiež podrobné majetkové priznanie, aké musia podávať všeobecní sudcovia. Zaviedli by zákaz vstupu bývalých politikov na Ústavný súd SR, pretože pre sudcov všeobecného súdnictva je apolitickosť zákonnou samozrejmosťou," doplnil Harabin.

"Nie je možné, aby z politika, ktorý politicky korupčníčil v parlamente dvadsať rokov, bol odrazu nezávislý sudca," pokračoval.

Ústavný súd pre sudcov, prokurátorov a profesorov

Harabin by zvýšil aj vekovú hranicu pre možných uchádzačov. V súčasnosti je platná hranica 40 rokov.

"Keby išlo politikom o nezávislý súd, tak by zaviedli, že ústavný súd musí byť z dvoch tretín povinne obsadený sudcami Najvyššieho súdu SR, prokurátormi Generálnej prokuratúry SR, advokátmi alebo notármi, ktorí dosiahli minimálne 50 rokov. Z jednej tretiny by to boli potom profesori práva, ale tiež najmenej 50 až 60-roční," podotkol Harabin.

"Pretože iba títo s rozsahom praktických skúseností zodpovedajúcimi uvedenému vekovému rozsahu dokážu nezávisle rozhodovať a budú v pozícii, že nie sú od nikoho závislí. Iba v tomto smere by išlo o Ústavný súd SR v kritériách právneho štátu," priblížil Harabin.

Prečítajte si tiež: Premiér pripustil predĺženie mandátu ústavnych sudcov

"Vôbec trendom ústavného súdu, ktorý začal Mazák (bývalý predseda Ústavného súdu SR, poznámka red.), tak to je politbyro, to nie je ústavný súd. Práve ústavný súd je ten, ktorý deklasoval a deštruoval právny systém na Slovensku, pretože v jednej a tej istej skutkovej právnej veci rozhodol konkrétnym spôsobom a na druhý deň úplne opačne, bez odôvodnenia, prečo došlo k diametrálnej zmene," povedal Harabin.

"Jednoducho preto, lebo vznikla len politická, respektíve osobná korupčná potreba. A toto, čo predviedol Ústavný súd SR spoločne s tým, čo prijali poslanci Národnej rady SR v otázke zrušenia amnestií, je rozklad právneho štátu," uzavrel Harabin.

Poslanci Národnej rady SR v noci z 23. na 24. októbra neodobrili ústavný návrh zákona o zmenách pri voľbe sudcov Ústavného súdu SR.

Slovensko pritom čaká veľká výmena sudcov, keď sa ich na ústavnom súde vymení až deväť z celkového počtu 13. Podľa súčasných pravidiel musí parlament vybrať 18 kandidátov, z ktorých prezident vymenuje polovicu.