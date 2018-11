Prečo nikto nekandiduje? Na vine sú dlhy aj obecné škriepky

Ondavka je bez starostu šesť rokov.

4. nov 2018 o 23:20 Peter Kapitán

ONDAVKA. Na spustnutej budove Obecného úradu v Ondavke je v euroobaloch lepiacou páskou prilepená informácia o blížiacich sa komunálnych voľbách.

Človek sa dozvie, kde sa treba prihlásiť, kedy a ako by sa malo voliť aj to, kto z Okresného úradu v Bardejove za voľby zodpovedá.

Informácia by síce mala byť na oficiálnej obecnej úradnej tabuli, no nikto z miestnych šestnástich obyvateľov si nespomína, kde by sa dnes mohla nachádzať.

Budovu obecného úradu exekútor predal už pred viac než šiestimi rokmi, spolu s ňou išiel aj niekdajší kultúrny dom, exekúcia dokonca hrozila cintorínu.

Oznam o blížiacich sa komunálnych voľbách je zbytočný. Už od roku 2012 o post starostu nemá nikto záujem, nikomu sa nechce ani do funkcie obecného poslanca. Ondavka sa totiž už roky trápi s obrovskými dlhmi a nikto o ďalšie starosti, navyše za nulovú odmenu, nemá záujem.

"Mesačne do obce príde asi 200 eur, z čoho by som mal dostať ešte aj odmenu, no obec z peňazí nemá nič, všetko blokuje exekútor," hovorí osemdesiatročný Andrej Marčišin, ktorý bol na čele Ondavky naposledy, a tak mu úlohu akéhosi hovorcu dediny prislúcha dodnes.

Nefunkčná dedina

Marčišin prežil v Ondavke takmer celý svoj život s výnimkou povinnej vojenskej služby. Ešte ako predseda národného výboru začiatkom sedemdesiatych rokov nechal v obci vybudovať vodovod. No aj na ten dnes napokon Ondavčania doplácajú, keďže treba platiť za jeho údržbu.

Nikto z miestnych si nespomína, kedy prestalo svietiť verejné osvetlenie, cintorín aj verejné priestranstvá ľudia kosia sami a o odpad sa starajú okolité obce. Drôty od verejného rozhlasu sú potrhané a za zázrak domáci považujú to, že ešte funguje aspoň elektrina.

"Nefunguje vôbec nič, o všetko sa musíme starať sami," hovorí Helena Soroková, jedna z posledných obyvateliek obce. Viac ako nefunkčná samospráva jej však prekážajú predražené pojazdné potraviny, pretože v obci ani v okolí nie je nijaký obchod. Nie je pre koho.