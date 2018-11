Dobré ráno: Slovenské pokrytectvo, Saudom dodávame zbrane

Ako my aj Európa vyzbrojuje Saudov.

1. nov 2018 o 23:41 Roman Cuprik, Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/523458090&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Slovenská vláda stále nevie, či po vražde novinára zruší dodávky zbraní pre Saudskú Arábiu. Ministerstvo zahraničných vecí čaká na postoj Európskej únie.

Koľko a akých zbraní dodávame Saudom? Saudská Arábia v posledných rokoch nakupovala čoraz viac zbraní a v roku 2017 sa stala najväčším dovozcom zbraní na svete. Na čo ich používa? A bolo by zastavenie dodávok zo Slovenska pre Saudskú Arábiu problémom?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozpráva s Romanom Cuprikom.

Krátky prehľad správ

Ďalekohľad Kepler amerického NASA doslúžil. Definitívne vyčerpal palivo potrebné k tomu, aby pokračoval vo svojej misii, ktorou bolo hľadanie exoplanét, teda planét mimo našej slnečnej sústavy. Vesmírny teleskop vypustili 6. marca 2009 a počas svojej deväťročnej činnosti v hlbokom vesmíre objavil viac ako 2600 planét.

Od Antarktídy sa odlomil obrovský ľadovec. Zakryl by takmer celú Bratislavu. Postupne sa rozpadol na menšie kryhy. Od roku 2013 ide o štvrté veľké odlomenie. Vedci odhadujú, že za roztápanie a odlamovanie kusov ľadovca môže globálne otepľovanie.

Tesla bola v treťom štvrťroku 2018 zisková. Naplnil sa tak prísľub Elona Muska, ktorý hovoril o tom, že v druhej polovici roka sa Tesla dostane do čiernych čísel. Od júla do septembra vyrobil elektromobilový gigant 56-tisíc kusov Modelu 3. Najhodnotnejšia americká automobilka sa tak konečne porátala s meškaniami vo výrobe, problémami s dodávaním hotových áut aj so žalobou, ktorú podal kontrolný orgán kvôli Muskovým tweetom.

Podcast Dobré ráno je dostupný na rôznych platformách:

