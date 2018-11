Za slovenským vínom sa oplatí preletieť oceán (anglický podcast)

Spectacular Slovakia: Cudzinci v cestovateľskom podcaste rozprávajú o svojich skúsenostiach na Slovensku.

2. nov 2018 o 8:00 Tomáš Rybár, Anna Fay, Pat Alexy Stoll, Don Stoll

Slovenské vína Američanom chutia, ale nie sú to jediné prečo sa oplatí zájsť na vinobranie. Don Stoll a Pat Alexy Stoll sa vybrali do Pezinka a do Slovenského Grobu. V podcaste hovoria aj o tom, prečo im husacie hody pripomínajú Deň vďakyvzdania a na čo si dávať pozor, keď kupujete burčiak.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/522733368&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Odoberajte podcast Spectacular Slovakia zadarmo:

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.

