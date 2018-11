Záujem žiakov o systém duálneho vzdelávania rastie

Projekt duálneho vzdelávania funguje tretí rok, v súčasnosti je do neho zapojených okolo 4000 žiakov.

2. nov 2018 o 10:07 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR teší rastúci záujem žiakov o systém duálneho vzdelávania.

Odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva uviedol, že nárast žiakov v systéme duálneho vzdelávania je pre tento rok adekvátny a odvíjal sa od ponuky učebných miest zo strany zamestnávateľov.

Nárast o takmer 400 žiakov

Počet študentov, ktorí sú zapojení do duálneho vzdelávania v školskom roku 2018/2019, je vyšší ako vlani.

K 15. septembru sa do tohto systému zapojilo 1615 prvákov, pričom ide oproti vlaňajšku o nárast o takmer 400 žiakov.

Riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Němec poznamenal, že vďaka novele zákona o odbornom vzdelávaní a príprave majú žiaci tento školský rok prvýkrát možnosť vstúpiť do duálneho vzdelávania celý prvý polrok prvého ročníka.

"Je potrebné počítať pri predĺžení lehoty vstupu do systému duálneho vzdelávania s ďalším nárastom počtu žiakov v tomto systéme do konca januára 2019," uviedlo ministerstvo školstva.

"Projekt duálneho vzdelávania funguje tretí rok, v súčasnosti je do neho zapojených okolo 4000 žiakov," povedal Němec.

Plán na strojnásobenie počtu žiakov

Do roku 2020 by malo byť do systému zapojených 12 000 žiakov.

"Vďaka novele zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, zvýšeniu intenzity spolupráce so zamestnávateľmi, prepojeniu škôl a zamestnávateľov veríme, že sa podarí cieľ naplniť," poznamenal rezort školstva.

Zvýšená intenzita spolupráce so zamestnávateľmi dáva podľa ministerstva školstva predpoklad navýšenia ponuky učebných miest v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021 s tým, že žiaci obsadia aspoň 4000 miest každý školský rok.